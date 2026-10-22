Mais apoio para o MEI

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A sanção da lei ampliando o limite de faturamento do Microempreendedor Individual (MEI) representa uma das medidas mais relevantes para a economia. Trata-se de fortalecer os pequenos negócios no Brasil, adicionando mecanismos de regularização de dívidas, destravando, portanto, novas opções de investimento.

Em um país onde milhões de trabalhadores encontraram no empreendedorismo uma alternativa para gerar renda, atualizar as regras é medida de justiça social. Criado com o objetivo de estimular a formalização, o regime do MEI transformou para melhor a realidade de profissionais autónomos, comerciantes e prestadores de serviços.

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Entretanto, o crescimento natural dos negócios levou muitos empreendedores a ultrapassar rapidamente os limites estabelecidos pela legislação anterior. Em vez de premiar quem prosperava, as regras acabavam impondo barreiras e insegurança jurídica, além do enfrentamento de uma burocracia desproporcional. A ampliação do teto de faturamento corrige essa evidente distorção e oferece melhores condições para os pequenos negócios conseguirem crescer com destemor.

Outro ponto positivo da nova legislação é a possibilidade de regularização de débitos acumulados quando há queda de consumo e instabilidade do mercado. A inadimplência está longe de configurar "má-fé", pois são grandes e numerosas as dificuldades enfrentadas devido à elevadíssima taxa de juros e outras oscilações.

Permitir a esses trabalhadores retornarem à formalidade significa recuperar contribuintes, estimular a atividade económica e ampliar a arrecadação. Os benefícios ultrapassam o universo dos empreendedores: negócios regularizados geram empregos, movimentam o comércio local e fortalecem os municípios.

Além disso, a formalização garante acesso a crédito, previdência social e oportunidades de crescimento dificilmente possíveis nas antigas guias de autónomo.

