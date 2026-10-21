Saúde: o bem deste país

A chegada de nove novos medicamentos para tratamento de câncer ao Sistema Único de Saúde (SUS) marca um momento importante para a saúde pública brasileira. Confirmada como a maior ampliação já realizada no tratamento do câncer na rede pública, a medida deve beneficiar mais de 116 mil pessoas nos próximos dias.

Trata-se de passo gigante na redução das desigualdades de acesso à assistência especializada neste país, trazendo alegria para quem sofria o desalento. Os remédios salvadores contemplam diferentes tipos de câncer, como os de mama, próstata, pulmão, rim, estômago e tireoide, além de linfomas e tumores diversos.

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As terapêuticas ampliam a sobrevida dos pacientes e proporcionam melhor qualidade de vida. No uso após cirurgias, o risco de retorno da doença é reduzido. O investimento demonstra uma mudança relevante na atuação do Ministério da Saúde, uma tática eficiente no sentido de atender às demandas da coletividade.

Ao assumir parte das negociações e aquisições, o governo federal busca ampliar o acesso a terapias modernas, antes fora do alcance de milhares de brasileiros. A previsão de ampliar para 23 os novos fármacos até o fim do ano reforçam essa estratégia, aumentando significativamente as opções disponíveis no SUS.

No entanto, a eficácia da iniciativa dependerá da capacidade de implementação em todo o território nacional, começando a oferta por 20 centros de tratamento. Agora, é trabalhar para garantir a expansão a fim de alcançar todas as unidades, fazendo as tecnologias de ponta chegarem além dos grandes centros urbanos.

Também merece destaque o reforço ao diagnóstico precoce, com a distribuição de testes para rastreamento do câncer e a ampliação do uso do teste DNA-HPV. A ampliação dos tratamentos, salvando vidas, merece aplausos, por transformar o investimento em benefícios de forma igual a todos os pacientes deste país.

Este Brasil disposto a dar o maior valor à saúde combina com a grandeza para a qual está vocacionado: se muito vale o já feito, o melhor está por vir.

