OPINIÃO
O esculápio corrompido
Confira o Editorial desta quarta-feira
A proliferação de falsos médicos criados por inteligência artificial nas redes sociais tornou-se ameaça concreta à saúde pública, mais uma originada do ciberespaço. Os arquivos corrompidos criam esculápios, produzindo dor e sofrimento, pois a saúde é bem intermediário, inequívoco e necessário ao bem-estar.
O disfarce traz riscos, sobretudo à segurança do público idoso, alvo preferencial de golpes, pois os grisalhos – nascidos analógicos – sofrem com medo e desinformação. Como revelado n'A TARDE de ontem, a força-tarefa do governo federal identificou 97 perfis simulando profissionais de saúde em canais de YouTube.
Os rapaces virtuais usam avatares com jalecos, consultórios falsos e vozes clonadas para vender curas milagrosas e tratamentos sem qualquer respaldo científico. Conteúdos com aparência humana apresentam-se como médicos ou especialistas, atribuem qualificações profissionais fictícias e recorrem a linguagem alarmista.
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O risco é direto: pacientes vulneráveis podem abandonar terapias legítimas, adiar cirurgias ou se automedicar seguindo orientações fabricadas por criminosos. Esperteza e imoralidade encontram diante das telas e dos monitores pessoas crédulas – presas fáceis considerando a mentalidade média tatibitate da cidadania.
No vaivém da interatividade, sobressai a manipulação emocional com frases como "o que não querem que você descubra": dúvidas geram pânico e estelionato. A tecnologia, tida como promessa de avanço e bem-estar, converte-se em instrumento de fraude quando usada para fabricar autoridade médica inexistente.
A hipótese – científica, plausível e factível – se impõe: inclusão digital sem a proporcional educação popular leva a resultados desastrosos para a sociedade. A resposta das instituições veio por meio da AGU, ao notificar o Google, exigindo remoção dos conteúdos ou identificação em até 72 horas. Conselhos de medicina reforçam o óbvio e ululante: confirme o número do registro profissional antes de seguir qualquer recomendação de saúde na internet.