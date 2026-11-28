A escolha de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda é um gesto eloquente demais mesmo para quem se presta a fazer ouvidos moucos: o presidente Lula enviou um recado claro ao país. Ao chamar o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Lula acena ao mercado financeiro e busca ampliar sua base política.

É uma tentativa estratégica de enrijecer o tônus da governabilidade a uma gestão previsivelmente sob forte pressão fiscal e política desde antes de tomar posse para o novo mandato. A reação imediata, com Bolsa em alta e dólar em queda, sinaliza a plena aquiescência por parte dos investidores.

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Mas o mercado pode ficar desapontado consigo mesmo ao perceber a impossibilidade de governar sozinho; o desafio de Trabuco é multiplicar. O aplauso obtido em um dia precisa ecoar em quatro anos de gestão. O desafio é transformar o gesto em política pública consistente, duradoura e capaz de unir responsabilidade e justiça social.

Trabuco terá de provar ser detentor de uma margem real para ajustar as contas públicas sem desmontar a rede de proteção social. A virada no placar do segundo turno teria sido apenas um sonho e nada mais, sem milhões de brasileiros terem fortes razões para acreditar em Lula quatro vezes. Para evitar decepcionar multidões, o presidente terá de negociar com o Congresso, convencer o próprio PT e dialogar com empresários.

Mais ainda: terá de montar uma equipe econômica experiente e comprometida com o país. Sem isso, o nome vira apenas símbolo, e o símbolo se desgasta rápido. A austeridade, se vier sem diálogo e sem proteção aos mais pobres, cobrará um preço político alto. O equilíbrio fiscal, se vier com justiça, diálogo e proteção, pode ser a marca deste novo ciclo. Lula escolheu a ponte. Resta saber se ela suportará o peso da travessia.

O “trabuco” original é um bacamarte de alto poder de impacto à queima-roupa, porém pouco certeiro a distância. Transferido o contexto para nomear o responsável pela Fazenda, o Trabuco ministro tem por principal missão apurar sua mira a fim de distribuir seus objetivos.