Adolescente desaparecida que marcou encontro no Discord é encontrada trancada

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Uma adolescente de 13 anos que estava desaparecida desde domingo, 6, foi encontrada trancada em um imóvel com corrente e cadeado, nesta quarta-feira, 9, em Anápolis, Goiás. Um jovem de 19 anos, apontado pela polícia como responsável por convencer a garota a deixar a própria casa, foi preso.

Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a adolescente teria conhecido o suspeito por meio do Discord. Desde que o desaparecimento foi comunicado, equipes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Anápolis (DPCA) realizavam buscas para localizar a menina e esclarecer as circunstâncias do caso.

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As investigações levaram os policiais até o jovem, que foi localizado no estabelecimento onde trabalhava. Após ser abordado, ele indicou aos agentes o endereço onde a adolescente estava.

Imóvel estava trancado por fora

Ao chegarem ao endereço informado pelo suspeito, os investigadores encontraram a adolescente em um imóvel abandonado. Conforme a Polícia Civil, a residência estava trancada pelo lado de fora com corrente e cadeado.

A apuração aponta ainda que o jovem havia alugado outro imóvel e pretendia se mudar para o local com a adolescente ainda nesta quarta-feira. Enquanto trabalhava, porém, teria deixado a garota na casa abandonada.

Após o resgate, a adolescente recebeu atendimento psicológico e deverá ser entregue aos responsáveis.

O jovem foi conduzido à delegacia e autuado por estupro de vulnerável e cárcere privado.

Adolescente deixou carta antes de desaparecer

A menina havia saído de casa entre 2h e 3h da madrugada de domingo, 6. De acordo com a delegada responsável pelo caso, a irmã da adolescente dormia no momento em que ela deixou a residência.

Antes de desaparecer, a garota deixou uma carta para os familiares. No texto, mencionava um suposto namorado e dizia não saber se retornaria para casa.

A adolescente também afirmou que amava a família e classificou a decisão de partir como difícil. Ao final da mensagem, pediu à irmã que a deixasse viver a própria vida.

A investigação apontou posteriormente que a adolescente teria mantido contato com o jovem de 19 anos pela internet antes do desaparecimento.