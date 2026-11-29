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O celular de um adolescente e uma arma de airsoft que pertencia a outro jovem foram apreendidos pela Polícia Militar após a circulação de mensagens sobre um possível massacre em uma escola estadual de Miracatu, no interior do estado de São Paulo. Os dois envolvidos têm 14 anos.

O caso chegou ao conhecimento das autoridades na última quarta-feira, 25, quando a direção da unidade escolar acionou a polícia depois de receber informações sobre uma possível ameaça de ataque a tiros na unidade.

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Inicialmente, prints de conversas de um dos alunos circularam entre estudantes. Depois, o conteúdo também foi compartilhado em grupos de pais e responsáveis.

Dois estudantes do 9º ano foram apontados como suspeitos. A investigação começou na quinta-feira, 26, com atenção especial ao adolescente a quem as mensagens eram atribuídas.

Como a polícia encontrou os objetos?

A apuração mobilizou equipes de diferentes viaturas e agentes do serviço de inteligência, seguindo o protocolo previsto para situações de possíveis ataques em escolas.

Durante as buscas na residência do primeiro adolescente, os policiais não encontraram materiais ilícitos. No entanto, as conversas achadas no celular do estudante indicaram a possível ligação com a ameaça. O aparelho foi recolhido para análise.

Ao ser questionado, o jovem afirmou que as mensagens eram apenas uma brincadeira. Ele também contou aos policiais que outro estudante teria uma arma de airsoft.

Na segunda residência, os agentes encontraram uma réplica de arma de fogo escondida dentro de um guarda-roupa. A mãe do adolescente, segundo a apuração policial, não sabia que o filho mantinha o objeto em casa. A airsoft também foi apreendida.

Após a operação, o segundo estudante foi levado à delegacia para ser apresentado à autoridade policial. Já o primeiro permaneceu em casa, sob os cuidados da mãe.

O que a Secretaria de Educação informou sobre o caso?

Em nota, a Unidade Regional de Ensino (URE) de Miracatu, vinculada à Secretaria Estadual da Educação (Seduc), afirmou que a direção da escola procurou a Polícia Militar assim que soube da possível ameaça.

O órgão também informou que os responsáveis pelos adolescentes foram chamados para discutir as providências disciplinares cabíveis.

De acordo com a secretaria, a coordenadora da URE esteve na unidade para tranquilizar familiares e estudantes sobre as medidas adotadas. A nota acrescenta que profissionais do programa Psicólogos nas Escolas estão disponíveis para acolher os alunos e promover ações voltadas à cultura de paz.