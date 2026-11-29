PRISÃO EM FLAGRANTE
Homem é preso ao furtar R$ 50 mil em carnes de restaurante
Suspeito pretendia vender mercadorias furtadas em estabelecimento
Um homem foi preso em flagrante em um restaurante localizado em Águas Claras, no Distrito Federal. Funcionário do estabelecimento, ele foi detido com aproximadamente R$ 50 mil em peças de carne furtadas.
Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito trabalhava no restaurante há cinco anos. A denúncia foi feita pelo proprietário do espaço, que percebeu a movimentação suspeita ao acompanhar as imagens das câmeras de segurança.
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A ocorrência foi registrada por volta das 2h45, na Avenida das Araucárias, na noite deste sábado, 28. Interrogado pelos oficiais, o homem apresentou versões contraditórias e acabou confessando ter retirado as peças do restaurante e colocado os produtos dentro do próprio carro.
Segundo ele, a intenção seria revender as mercadorias para outros clientes. Com o flagrante, o funcionário recebeu voz de prisão pelo crime de furto qualificado e foi encaminhado à delegacia.