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Um homem foi preso em flagrante em um restaurante localizado em Águas Claras, no Distrito Federal. Funcionário do estabelecimento, ele foi detido com aproximadamente R$ 50 mil em peças de carne furtadas.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito trabalhava no restaurante há cinco anos. A denúncia foi feita pelo proprietário do espaço, que percebeu a movimentação suspeita ao acompanhar as imagens das câmeras de segurança.

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A ocorrência foi registrada por volta das 2h45, na Avenida das Araucárias, na noite deste sábado, 28. Interrogado pelos oficiais, o homem apresentou versões contraditórias e acabou confessando ter retirado as peças do restaurante e colocado os produtos dentro do próprio carro.

Segundo ele, a intenção seria revender as mercadorias para outros clientes. Com o flagrante, o funcionário recebeu voz de prisão pelo crime de furto qualificado e foi encaminhado à delegacia.