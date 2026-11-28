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A Justiça de São Paulo condenou Marcos Roberto de Almeida, conhecido como “Tuta”, a 18 anos, nove meses e dez dias de prisão. Ele é apontado pelas forças de segurança como uma das principais lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC).

A sentença ocorre em decorrência dos crimes de lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

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A condenação foi expedida pelo juízo da 1ª Vara Estadual de Organizações Criminosas e Lavagem de Bens. O processo apurou a utilização de estruturas empresariais e transações imobiliárias para ocultar e dissimular a origem de recursos obtidos ilegalmente pela facção.

Quem é Marcos Roberto de Almeida?

Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta, é apontado como uma das lideranças do PCC. Ele ganhou projeção dentro da organização criminosa em 2006, quando esteve entre os envolvidos nos ataques que ficaram conhecidos como Crimes de Maio, uma onda de violência que atingiu São Paulo.

Segundo o promotor Silvio Loubeh, o Ministério Público denunciou Tuta em 2013 como integrante do PCC. A ascensão ao topo da organização criminosa, porém, teria ocorrido em 2019.

De acordo com o promotor, a mudança na estrutura de comando aconteceu após a transferência de lideranças da facção para presídios federais. Com isso, Tuta passou a integrar a chamada “Sintonia Final da Rua”, estrutura de comando formada por integrantes que estavam em liberdade.

Após a prisão de outros integrantes que ocupavam posições na estrutura, Tuta teria assumido o posto de principal liderança da facção.