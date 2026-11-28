POLÍCIA
PF prende Augusto Lima, ex-CEO do Banco Master
O empresário já havia sido preso, na primeira fase da operação Compliance Zero
A Polícia Federal (PF) prendeu neste sábado, 28, o ex-CEO do Banco Master Augusto Lima. O empresário já havia sido preso, na primeira fase da operação Compliance Zero, em novembro de 2025.
A prisão aconteceu por volta das 17h30, em Brasília. Segundo investigadores, o empresário teria descumprido a medida cautelar que proibia o executivo de "gerir, dirigir ou administrar empresas" ligadas ao escândalo do Banco Master.
O mandado de prisão preventiva foi autorizado pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin.
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A TV Globo apurou que Augusto Lima foi levado para o Complexo Penitenciário da Papuda.
Daniel Vorcaro também cumpre pena no conjunto de prédios – mais especificamente, nas instalações da Polícia Militar conhecidas como "Papudinha".