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O vice-presidente Geraldo Alckmin aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o comando do novo Ministério da Segurança Pública. A informação teria sido confirmada por aliados do governo.

Apesar disso, o anúncio deve ser feito oficialmente na próxima semana, junto com o da indicação de Camilo Santana para a Casa Civil.

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De acordo com fontes, Lula e Alckmin tiveram uma conversa reservada no fim de semana passado sobre o futuro do vice no governo e conversaram sobre os desafios da segurança pública e lembraram do período em que Alckmin foi governador de São Paulo.

Um dos atributos do vice que pesaram na escolha de Lula é o bom trânsito entre os governadores. A ideia é que Alckmin mantenha uma articulação mais próxima com chefes do Executivo, incluindo de partidos da oposição.

Outro fator que pesou na decisão do presidente foi a experiência prévia de Alckmin como governador de São Paulo por mais de 12 anos, distribuídos por quatro mandatos. Na segurança pública, ele ampliou o sistema penitenciário e o isolamento de lideranças de facções criminosas.

Ministério da Segurança Pública

A criação do novo ministério no governo Lula ocorre após a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, que redefiniu as competências de estados, municípios e da União no combate ao crime e estabeleceu novas regras de cooperação entre os entes federativos.

A entrega de um plano de segurança pública com resultados concretos para a população é vista por Lula como um caminho para se aproximar de uma parcela do eleitorado que está distante do PT.