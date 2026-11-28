PENA REDUZIDA
Flordelis ganha desconto na pena por ler livro famoso na cadeia
Ex-deputada foi condenada a 50 anos de prisão pela morte do marido
Flordelis reduziu sua pena, após ler quatro livros, trabalhar e estudar na prisão. Condenada a 50 anos de prisão pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, a ex-deputada reduziu mais de 80 dias na Penitenciária Talavera Bruce, unidade feminina do Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro.
Dentre as obras escolhidas por ela para leitura está “Ainda Estou Aqui”, de Marcelo Rubens Paiva, livro que inspirou o filme vencedor do Oscar de melhor filme internacional em 2025, estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello.
As outras leituras dela foram: “O Médico e o Monstro”, do escritor escocês Robert Louis Stevenson; “O Quinze”, publicado em 1930 pela escritora brasileira Rachel de Queiroz ; e “O Último Dia”, de Mariana Reade e do desembargador Wagner Cinelli de Paula Freitas, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).
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Estudos e serviços ajudaram na redução da pena
Além das leituras, a aprovação parcial de Flordelis no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) de 2024, ajudou a abater 60 dias da pena dela.
Outro fator de abatimento foi o trabalho prestado por ela como auxiliar de serviços gerais na unidade onde está presa desde 2021. Os serviços foram feitos durante os meses de junho e agosto de 2026.