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Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) realizam operações em comunidades da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro neste sábado, 28. As ações ocorrem um dia depois de uma cabeça humana ser arremessada para dentro do 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Jacarepaguá.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Choque atuam nas comunidades Barão e Bateau Mouche, na região da Praça Seca. Já agentes do Bope estão na Cidade de Deus.

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Durante a operação na Cidade de Deus, um suspeito foi preso. Os policiais apreenderam os seguintes equipamentos:

Um fuzil,

Uma pistola,

Carregadores,

Rádios-comunicadores.

Um veículo roubado também foi recuperado. As ações continuavam em andamento na manhã de hoje.

Ocupação em Jacarepaguá

Após a localização da cabeça humana no batalhão, o secretário estadual de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra, determinou a ocupação policial, por tempo indeterminado, das comunidades dos Teixeiras e do Jordão, em Jacarepaguá.

Na tarde de sexta-feira, 27, policiais que patrulhavam a comunidade dos Teixeiras foram atacados a tiros. Houve confronto, e um suspeito foi baleado e levado a uma unidade de saúde.

Com ele, os agentes encontraram um fuzil M16, calibre 5,56, com a inscrição “Terror do 18”, além de carregador e munições. O caso foi encaminhado à 32ª Delegacia de Polícia (Taquara).

Cabeça foi arremessada para dentro de batalhão

A cabeça humana foi encontrada na sexta-feira, 27, após ser arremessada para dentro do 18º BPM, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, o local foi isolado e preservado para perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A corporação investiga o caso como uma possível tentativa de intimidação aos policiais da unidade, em meio às ações de combate ao crime organizado na região.