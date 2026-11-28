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Um casal apontado como liderança de uma facção criminosa com atuação em Salvador morreu após um confronto com policiais no Tocantins, na noite de sexta-feira, 27. Os dois estavam em fuga da Bahia e foram localizados pelas forças de segurança após o compartilhamento de informações sobre o deslocamento da dupla pelo estado.

Suspeitos foram interceptados em bloqueio

Com informações de que os suspeitos haviam passado por Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus, a Força Tática do Tocantins montou um ponto de bloqueio para interceptar o veículo. Segundo a ocorrência, o casal não obedeceu à ordem de parada e entrou em confronto com os policiais.

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Os dois foram baleados e receberam atendimento médico, mas não resistiram aos ferimentos. Durante a operação, foram apreendidos:

Uma pistola calibre .40;

Um revólver calibre .38;

Um carregador;

Munições;

Um tablete de maconha.

Investigação aponta atuação em bairros de Salvador

De acordo com informações da investigação, o casal comandava uma facção criminosa com atuação nos seguintes bairros da capital baiana:

Mussurunga

Vila Verde

Nazaré.

O grupo, segundo a polícia, mantém parceria com o Comando Vermelho.

Combate às organizações criminosas

A operação faz parte das ações de combate às lideranças de organizações criminosas que atuam na Bahia. Com o cerco intensificado no estado, as forças de segurança contabilizam 81 líderes de facções alcançados em 2026. Metade deles foi localizada fora do território baiano.