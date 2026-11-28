POLÍCIA
Líderes de facção em Salvador morrem após confronto com a polícia
Segundo a investigação, eles faziam parte de grupo com atuação em três bairros da capital
Um casal apontado como liderança de uma facção criminosa com atuação em Salvador morreu após um confronto com policiais no Tocantins, na noite de sexta-feira, 27. Os dois estavam em fuga da Bahia e foram localizados pelas forças de segurança após o compartilhamento de informações sobre o deslocamento da dupla pelo estado.
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Suspeitos foram interceptados em bloqueio
Com informações de que os suspeitos haviam passado por Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus, a Força Tática do Tocantins montou um ponto de bloqueio para interceptar o veículo. Segundo a ocorrência, o casal não obedeceu à ordem de parada e entrou em confronto com os policiais.
Os dois foram baleados e receberam atendimento médico, mas não resistiram aos ferimentos. Durante a operação, foram apreendidos:
- Uma pistola calibre .40;
- Um revólver calibre .38;
- Um carregador;
- Munições;
- Um tablete de maconha.
Investigação aponta atuação em bairros de Salvador
De acordo com informações da investigação, o casal comandava uma facção criminosa com atuação nos seguintes bairros da capital baiana:
- Mussurunga
- Vila Verde
- Nazaré.
O grupo, segundo a polícia, mantém parceria com o Comando Vermelho.
Combate às organizações criminosas
A operação faz parte das ações de combate às lideranças de organizações criminosas que atuam na Bahia. Com o cerco intensificado no estado, as forças de segurança contabilizam 81 líderes de facções alcançados em 2026. Metade deles foi localizada fora do território baiano.