A influenciadora digital Rafaela Cristianne Ramos Antunes Garrido, de 35 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, nesta sexta-feira, 27. Ela foi detida na noite desta quinta-feira, 26, após se envolver em um acidente de trânsito que deixou dois homens mortos e outras duas pessoas feridas.

Rafaela Cris, como é mais conhecida nas redes sociais, conduzia uma caminhonete Dodge RAM branca, quando perdeu o controle da direção, no cruzamento da rua Professor Abílio Alencar com a rua 5, no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Um ônibus de passageiros também está envolvido na colisão.

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A Polícia Militar foi acionada, por volta das 20h, para tender a ocorrência. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram a mulher ainda dentro do veículo, uma das vítimas já morta e os outros três feridos no chão.

Rafaela foi conduzida à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde passou a madrugada. Na manhã desta sexta-feira, ela passou por audiência de custódia.

Os sobreviventes foram encaminhados ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Avenida André Araújo, no Aleixo. Já era madrugada, quando a segunda vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Não há informação sobre o estado de saúde das outras pessoas.

As vítimas fatais foram identificadas como Francisco Izaias Gomes do Carmo e Edivaldo Lopes Dias, os dois pilotavam motocicletas, quando foram atingidos pelo veículo. De acordo relatos, Francisco trabalhava como entregador, era casado e deixou esposa grávida de sete meses e uma filha, de 12 anos.

Veículo que era conduzido por Rafaela Cris na hora do acidente - Foto: Reprodução Redes Sociais

Relatos dão conta de que, momentos antes do acidente, ela havia inalado de forma recreativa óxido nitroso - conhecido como gás do riso -, que é usado na medicina e na farmacologia. Segundo testemunhas, um cilindro de gás foi encontrado dentro do veículo. Essa suspeita não foi confirmada oficialmente.

A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente e tenta confirmar se Rafaela estava sob o efeito de álcool e drogas. Ela foi autuada por homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal.

Outro crime

Além da prisão por conta do acidente, Rafaela Cris também foi autuada na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) pelo crime de abandono de incapaz.

De acordo com informações da Polícia Civil do Amazonas (PCAM), a influenciadora saído de casa e deixado o filho, de 7 anos, sozinho. A criança, que teria autismo, foi encontrada por vizinhos sozinha na área da piscina do condomínio onde mora com a família.

Foram os moradores do residencial que acionaram os policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Após constatarem que o menino estava em situação de vulnerabilidade, os agentes o levaram para a unidade especializada. A influenciadora segue à disposição da Justiça.