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Moradores de Lençóis, na Chapada Diamantina, se reuniram na sexta-feira, 27, para pedir justiça pela morte de Sara Soares Pessina, de 24 anos. Durante o protesto, os participantes ocuparam a escadaria de uma igreja e entoaram o coro “Justiça por Sara”.

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A jovem foi encontrada morta a tiros na manhã de quarta-feira, 25, no bairro Alto Estrela.

A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia anônima e, ao chegar ao local, chamou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realizar a perícia e remover o corpo.

Informações preliminares apontam que Sara pode ter sido confundida com uma irmã, cujo marido é suspeito de envolvimento com atividades criminosas. A hipótese ainda precisa ser investigada e confirmada pela Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Militar informou que as circunstâncias do caso serão apuradas pela Polícia Civil e que o policiamento foi reforçado na região.

Assassinato gerou comoção

A morte da jovem causou comoção no município. No dia em que o corpo foi encontrado, a prefeita Vanessa Senna (PSD) e a deputada estadual Ivana Bastos (PSD), presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), lamentaram o crime e afirmaram que acompanham o caso.

“Minha solidariedade aos familiares, amigos e a toda a população de Lençóis. Estou em contato com os órgãos de segurança pública, acompanhando o caso e cobrando celeridade nas investigações e a punição dos responsáveis. Não podemos nos calar diante de tanta violência contra as mulheres. Que Deus conforte a todos”, disse a deputada.