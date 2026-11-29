POLÍCIA
Homens são presos após ataque contra delegacia em interior da Bahia
Suspeitos teriam usado um botijão de gás na tentativa de incêndio
Dois homens foram presos em flagrante na noite do último sábado, 28, após destruírem e tentarem incendiar a Delegacia de Itabela, cidade do extremo sul da Bahia. A ação foi contida por guardas municipais, que localizaram os suspeitos e apreenderam objetos utilizados na ocorrência.
Segundo a Polícia Civil (PC), os homens têm 35 e 48 anos. Durante a tentativa de incêndio, eles teriam utilizado um botijão de gás. A porta de vidro da entrada da unidade policial também foi depredada.
O que foi apreendido com os suspeitos
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No momento da prisão, os guardas municipais encontraram um botijão de gás, um facão e uma marreta com a dupla. O material e os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Eunápolis, onde a ocorrência foi registrada como dano ao patrimônio público e tentativa de incêndio.
Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado o ataque. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.