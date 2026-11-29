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Dois homens foram presos em flagrante na noite do último sábado, 28, após destruírem e tentarem incendiar a Delegacia de Itabela, cidade do extremo sul da Bahia. A ação foi contida por guardas municipais, que localizaram os suspeitos e apreenderam objetos utilizados na ocorrência.

Segundo a Polícia Civil (PC), os homens têm 35 e 48 anos. Durante a tentativa de incêndio, eles teriam utilizado um botijão de gás. A porta de vidro da entrada da unidade policial também foi depredada.

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O que foi apreendido com os suspeitos

No momento da prisão, os guardas municipais encontraram um botijão de gás, um facão e uma marreta com a dupla. O material e os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Eunápolis, onde a ocorrência foi registrada como dano ao patrimônio público e tentativa de incêndio.

Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado o ataque. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.