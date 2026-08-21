Advogado é preso em flagrante por agredir filha de 6 anos em elevador

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Um advogado de 44 anos foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira, 20, após agredir a própria filha, de 6 anos, dentro do elevador do condomínio onde a família mora, na zona norte de São Paulo.

As agressões foram registradas por câmeras de segurança do prédio, localizado na Avenida Sebastião Henriques, na Vila Siqueira.

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As imagens mostram o homem puxando a menina pelos cabelos e segurando a criança de forma agressiva. Em seguida, ele dá um tapa no rosto da filha. Uma pessoa presencia o início das agressões, mas não interfere na situação.

Mais tarde, moradores ouviram uma discussão entre o advogado e a esposa e acionaram a Polícia Militar. A mulher aguardou a chegada dos agentes do lado de fora do imóvel, enquanto a criança foi encaminhada para os cuidados de familiares. Ela afirmou que o homem passa por um momento de depressão e consumo de álcool.

O homem, porém, se recusou a deixar o apartamento. Diante da resistência, agentes do Grupo de Apoio Tático Especial (Gate) foram acionados e passaram cerca de três horas negociando a rendição do advogado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros também prestaram apoio à ocorrência. A menina recebeu atendimento médico, mas não apresentava lesões aparentes.

Após a rendição, o advogado foi preso em flagrante e levado para a 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), na zona norte de São Paulo, onde o caso é investigado.