Mulher de 38 anos que fingiu ter 12 é condenada por estelionato e falsa identidade

A mulher de 38 anos que fingiu ter 12 anos e enganou uma família em Joinville, no Norte de Santa Catarina, foi condenada nesta quinta-feira, 20, por estelionato e falsa identidade. Amanda Maria Souza de Oliveira recebeu pena de um ano, seis meses e 10 dias de reclusão, além de quatro meses e 18 dias de detenção.

As duas penas deverão ser cumpridas inicialmente em regime semiaberto. A Justiça também manteve a prisão preventiva da mulher.

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A defesa de Amanda afirmou que discorda da decisão. Segundo os advogados, serão adotadas "de imediato todas as medidas legais e recursos cabíveis junto às instâncias superiores" para tentar reformar a sentença e provar a inocência da acusada em grau recursal.

Segundo o Poder Judiciário, Amanda criou uma identidade fictícia e conviveu durante cerca de 14 meses com a família, que passou a tratá-la como filha. Nesse período, ela recebeu moradia, alimentação, medicamentos e outros cuidados.

De acordo com a sentença, Amanda inicialmente teria se apresentado como adulta e, posteriormente, passou a afirmar que era adolescente. Utilizando a identidade falsa, ela se aproximou da família e relatou situações de vulnerabilidade, incluindo suposto histórico de abusos, problemas de saúde e abandono familiar.

A fraude foi descoberta após mais de um ano de convivência. Entre os elementos considerados pela Justiça estão o laudo de um celular apreendido, os depoimentos das vítimas e testemunhas e a admissão da própria acusada de que utilizava nome e idade falsos.

Conforme o entendimento judicial, a fraude permitiu que Amanda tivesse o custeio integral da própria sobrevivência durante o período em que morou com a família.

A Justiça também considerou a repercussão social do caso e os impactos emocionais e familiares provocados pela situação, especialmente por causa do vínculo construído entre a acusada e as vítimas ao longo de mais de um ano.

Para o juízo, Amanda agiu de forma consciente para induzir e manter as vítimas em erro, utilizando a identidade falsa para obter benefícios e permanecer junto à família.