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POLÍCIA

Casal dentro da caminhonete afunda após confundir com rampa de rio

Polícia mantém buscas por motorista

Evellyn Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Casal dentro da caminhonete afunda após confundir com rampa de rio
Foto: Reprodução Redes Sociais

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul considera que a entrada de uma caminhonete no Rio Ivinhema, entre Angélica e Nova Andradina, foi um acidente. A ocorrência aconteceu na noite de domingo, 1º, e deixou Estela Tomazetto, de 48 anos, morta.

O motorista, João Luiz dos Santos, de 56 anos, continua desaparecido. Segundo o delegado Gustavo Oliveira, responsável pelo caso, não foram encontrados indícios de feminicídio ou suicídio.

A principal hipótese é que o casal tenha entrado por engano em uma área de acesso ao rio, confundindo a rampa alagada com um trecho da estrada. Os dois eram do Paraná e trabalhavam em uma fazenda da região.

De acordo com a investigação, eles não moravam nem estavam hospedados no condomínio onde ocorreu o acidente. Na ocasião, vários trechos das vias próximas estavam alagados, o que pode ter dificultado a identificação do caminho.

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Imagem ilustrativa da imagem Casal dentro da caminhonete afunda após confundir com rampa de rio
Foto: Reprodução Redes Sociais

Câmeras mostram tentativa de voltar

A análise das imagens de segurança reforçou a hipótese de acidente. Segundo a Polícia Civil, cerca de quatro segundos depois de entrar na água, o motorista acionou o freio e engatou a marcha à ré. Para os investigadores, o movimento indica que ele percebeu o erro e tentou retornar, mas não conseguiu impedir que a caminhonete afundasse.

As gravações também mostram Estela sentada no banco do veículo e segurando a alça de segurança. A polícia não identificou sinais de que ela estivesse sendo contida por outra pessoa ou obrigada a permanecer na caminhonete. Os gritos de socorro teriam começado somente depois que o veículo entrou na água.

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Caminhonete afundou em poucos segundos

Outro ponto analisado foi a rapidez com que a água invadiu o veículo. Conforme o delegado, em aproximadamente quatro segundos, o rio já havia alcançado a cabine e coberto a porta. A profundidade chega a cerca de seis metros nos primeiros metros após a rampa, o que teria dificultado a saída dos ocupantes.

A perícia não identificou, nas imagens, nenhum momento em que as vítimas conseguiram deixar a caminhonete. A porta teria aberto somente depois que o veículo chegou ao fundo do rio, possivelmente devido à pressão da água. A força da correnteza ainda deslocou o automóvel por aproximadamente 40 metros.

Polícia mantém buscas por motorista

A investigação também apura relatos de que o casal teria consumido bebidas alcoólicas durante o dia. Segundo o delegado, essa circunstância pode ter prejudicado a percepção dos ocupantes, mas a apuração ainda busca esclarecer todos os fatores envolvidos.

Até o momento, a Polícia Civil afirma não ter encontrado histórico de violência entre o casal ou elementos que indiquem morte intencional. O Corpo de Bombeiros continua as buscas por João Luiz dos Santos.

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mato grosso do sul Polícia

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