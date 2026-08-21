Casal é preso por tráfico e posse ilegal de arma durante operação em Feira

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Um casal foi preso em flagrante nesta sexta-feira, 21, durante a Operação Redenção, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia para combater uma organização criminosa com atuação no tráfico de drogas em Feira de Santana.

O homem, de 24 anos, e a mulher, de 30, foram localizados no bairro Novo Horizonte. Segundo a Polícia Civil, os dois foram presos por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e uso de documento falso.

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A operação foi deflagrada na manhã desta sexta e também cumpre mandados de busca e apreensão em diferentes bairros do município. A ação busca reunir novas provas e identificar outros envolvidos na organização criminosa.

Foto: Bruno Ricardo/Ascom-PCBA

Ao todo, 11 equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) participam da Operação Redenção.