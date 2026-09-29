Casal é preso por violência sexual contra filha de 4 anos na Bahia

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Um casal foi preso, nesta terça-feira, 29, suspeito de praticar violência sexual contra a própria filha, uma criança de quatro anos, em Poções, no sudoeste da Bahia. Eles oram denunciados pelos vizinhos e detidos por investigadores das Delegacias Territoriais de Poções e Boa Nova.

O homem, de 35 anos, foi detido no trabalho, e a mulher, de 26, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), onde acompanhava a filha em um atendimento.

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Após a denúncia ser formalizada, agentes do Conselho Tutelar foram acionados para acompanhar o caso e atender a criança.

A Polícia Civil instaurou um inquérito, nesta segunda-feira, 28, para apurar outros fatos semelhantes envolvendo o casal. À polícia, a mulher revelou que a filha vinha sendo abusada há cerca de dois anos. Ela também informou que não denunciou o homem porque era ameaçada e também era vítima de violência sexual.

Após a prisão dos pais, a menina ficou sob os cuidados de familiares e é acompanhada por uma rede de proteção. O caso segue custodiado à disposição da Justiça.