Pastor baiano morto nesta terça-feira, 29, estava há sete meses em Santa Catarina

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A motivação para a morte do pastor evangélico Alan Souza Cerqueira, de 37 anos, ainda é investigada pela Polícia Civil de Santa Catarina. O pregador de Santo Antônio de Jesus, cidade do recôncavo baiano, morreu nesta terça-feira, 29, dois dias após ser baleado na cabeça, em Balneário Camboriú, no Litoral Norte do estado catarinense. A morte dele havia sido anunciada erroneamente na segunda-feira, 28.

Alan estava passeando com um amigo, no Deck da Barra Sul, em um parque infantil, na tarde do domingo, 27, quando foi surpreendido pelo suspeito, um homem, de 21 anos.

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Ele ainda foi levado ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave, respirando por aparelhos.

O atirador, que é natural de Pelotas e e não teve o nome revelado, no Rio Grande do Sul, foi preso momentos após o crime, por agentes da Guarda Municipal, na Avenida Normando Tedesco, esquina com a Avenida Atlântica. A arma usada no crime foi apreendida.

Ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, nesta segunda-feira, durante audiência de custódia, e foi encaminhado ao Complexo Penitenciário da Canhanduba, onde segue à disposição da Justiça.