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BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Pastor baiano morto nesta terça-feira, 29, estava há sete meses em Santa Catarina

Morte de pregador havia sido anunciada por engano, na segunda-feira, 28

Andrêzza Moura
Por
Alan foi baleado na cabeça no domingo, 27, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina
Alan foi baleado na cabeça no domingo, 27, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina - Foto: Reprodução Redes Sociais

A motivação para a morte do pastor evangélico Alan Souza Cerqueira, de 37 anos, ainda é investigada pela Polícia Civil de Santa Catarina. O pregador de Santo Antônio de Jesus, cidade do recôncavo baiano, morreu nesta terça-feira, 29, dois dias após ser baleado na cabeça, em Balneário Camboriú, no Litoral Norte do estado catarinense. A morte dele havia sido anunciada erroneamente na segunda-feira, 28.

Alan estava passeando com um amigo, no Deck da Barra Sul, em um parque infantil, na tarde do domingo, 27, quando foi surpreendido pelo suspeito, um homem, de 21 anos.

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Ele ainda foi levado ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave, respirando por aparelhos.

O atirador, que é natural de Pelotas e e não teve o nome revelado, no Rio Grande do Sul, foi preso momentos após o crime, por agentes da Guarda Municipal, na Avenida Normando Tedesco, esquina com a Avenida Atlântica. A arma usada no crime foi apreendida.

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Ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, nesta segunda-feira, durante audiência de custódia, e foi encaminhado ao Complexo Penitenciário da Canhanduba, onde segue à disposição da Justiça.

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Balneário Camboirú pastor morto Santo Antonio de Jesus

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