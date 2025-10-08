Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Caso Ana Luiza: PMs podem ser presos por morte de jovem em Salvador

Ana Luiza Silva dos Santos de Jesus, de 19 anos, morreu vítima de bala perdida durante ação no bairro da Engomadeira

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

08/10/2025 - 12:39 h
O MP-BA também pediu a prisão preventiva dos acusados
O MP-BA também pediu a prisão preventiva dos acusados

Três policiais militares foram denunciados pelo Ministério Público do Estado da Bahia por homicídio na morte de Ana Luiza Silva dos Santos de Jesus, de 19 anos, ocorrida no bairro de Engomadeira em 13 de abril deste ano. O MP-BA também solicitou a prisão preventiva dos acusados.

Segundo a corporação, os PMs, que integram o Pelotão de Emprego Tático Operacional da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (Peto/CIPM), foram denunciados pelo crime de homicídio, cometido por motivo torpe, com emprego de meio que resultou em perigo comum e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

As investigações apontam que a jovem foi atingida com um tiro pelas costas, enquanto os policiais atiravam contra um homem em fuga desarmado, no meio de um beco do bairro.

De acordo com a corporação, as apurações apontam que o crime ocorreu numa tarde de domingo. Os policiais teriam avistado o homem andando em via pública durante a patrulha e tentado abordá-lo. Ao perceberem que ele estava saindo do local, adentrando o beco, os PMs começaram a correr e atirar na sua direção "mesmo sem qualquer prévia agressão contra a guarnição ou qualquer risco oferecido a terceiros”.

O que diz o MP-BA

De acordo com a investigação, os PMs, "mesmo tendo a clara visão da presença de Ana Luisa andando pelo beco, persistiram com a ação, assumindo o risco de provocar evento morte, mesmo de terceiros”.

"O homem evadiu, não sendo mais localizado e nem identificado. Segundo a denúncia, os policiais tentaram forjar uma suposta situação de confronto armado com acionamento do Centro Integrado de Comunicações da PM e solicitação de reforço", diz a nota.

