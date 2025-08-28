Coveiro é atacado com facão em cemitério no sul da Bahia

Crime aconteceu na cidade de Belmonte no sul da Bahia - Foto: Divulgação | Ascom PC-BA

Um homem de 41 anos, que trabalha no cemitério municipal da cidade de Belmonte, no sul da Bahia, foi atacado com facão por uma mulher na terça-feira, 26.

A suspeita de ter cometido a tentativa de homicídio seria companheira da vítima e foi presa pela polícia. De acordo com a Civil, o homem foi à delegacia com um ferimento grave na cabeça e denunciou a situação.

Ainda segundo a Civil, o ataque aconteceu no final da tarde e a vítima foi socorrida ao hospital de Belmonte onde está internado. A arma utilizada no crime foi apreendida. mas a motivação do crime ainda não foi esclarecida. A autora da tentativa de homicídio passou por exames legais e está à disposição da Justiça.