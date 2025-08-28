Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Coveiro é atacado com facão em cemitério no sul da Bahia

Suspeita do crime seria esposa do coveiro e está à disposição da Justiça

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

28/08/2025 - 6:54 h
Crime aconteceu na cidade de Belmonte no sul da Bahia
Crime aconteceu na cidade de Belmonte no sul da Bahia

Um homem de 41 anos, que trabalha no cemitério municipal da cidade de Belmonte, no sul da Bahia, foi atacado com facão por uma mulher na terça-feira, 26.

A suspeita de ter cometido a tentativa de homicídio seria companheira da vítima e foi presa pela polícia. De acordo com a Civil, o homem foi à delegacia com um ferimento grave na cabeça e denunciou a situação.

Ainda segundo a Civil, o ataque aconteceu no final da tarde e a vítima foi socorrida ao hospital de Belmonte onde está internado. A arma utilizada no crime foi apreendida. mas a motivação do crime ainda não foi esclarecida. A autora da tentativa de homicídio passou por exames legais e está à disposição da Justiça.

Tags:

belmonte coveiro Tentativa de Homicídio

