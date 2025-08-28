POLÍCIA
Coveiro é atacado com facão em cemitério no sul da Bahia
Suspeita do crime seria esposa do coveiro e está à disposição da Justiça
Por Bernardo Rego
Um homem de 41 anos, que trabalha no cemitério municipal da cidade de Belmonte, no sul da Bahia, foi atacado com facão por uma mulher na terça-feira, 26.
A suspeita de ter cometido a tentativa de homicídio seria companheira da vítima e foi presa pela polícia. De acordo com a Civil, o homem foi à delegacia com um ferimento grave na cabeça e denunciou a situação.
Ainda segundo a Civil, o ataque aconteceu no final da tarde e a vítima foi socorrida ao hospital de Belmonte onde está internado. A arma utilizada no crime foi apreendida. mas a motivação do crime ainda não foi esclarecida. A autora da tentativa de homicídio passou por exames legais e está à disposição da Justiça.
Leia Também:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes