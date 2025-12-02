Esquema que sonegou R$ 14 milhões financiava expansão de empresas

- Foto: Adriano Cardoso/ Cecom Imprensa MPBA

A operação que investiga um esquema de sonegação no comércio varejista de armas e munições, responsável por um prejuízo superior a R$ 14 milhões aos cofres do Estado, prendeu, nesta terça-feira, 2, em Feira de Santana, um empresário apontado como líder do grupo criminoso.

A ação faz parte da Operação Fogo Cruzado, deflagrada pela Força-Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal na Bahia. Durante coletiva de imprensa, o promotor de Justiça Cláudio Jenner, integrante da força-tarefa, detalhou o avanço das investigações e o funcionamento do grupo.

Segundo Jenner, o esquema não é recente e vinha sendo mapeado há algum tempo. “Essa busca não vem de agora, vem de um certo tempo. Isso se observa na sucessão empresarial, onde o gestor sonegador foi abrindo outras empresas em outros nomes”, afirmou.

De acordo com o promotor, a expansão empresarial obtida pelo grupo é diretamente alimentada pela prática sistemática de sonegação.

“É uma operação que envolve vários locais, portanto há um crescimento empresarial que decorre da sonegação. É aí que vem o conflito de uma concorrência ilegal. O problema não é você dever ao fisco, mas sim criar uma dívida planejada, previamente agendado o não recolhimento. O que ocorre depois é um refinanciamento com dinheiro público, o que fere a concorrência”, explicou Jenner, destacando que, por causa desse modelo, diversas empresas e alvos foram incluídos na investigação.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de:

Salvador

Feira de Santana

Irecê

Jussara

Coração de Maria

Apreensões e medidas cautelares

Questionado sobre apreensões e bloqueio de bens, o promotor informou que a operação ainda está na fase investigativa, mas que medidas cautelares já estão sendo aplicadas.

“Há várias medidas cautelares a serem adotadas. Muitas vezes é necessário que um juiz autorize ações como busca e apreensão. Buscamos contratos, documentos, procurações, ampliando ou chegando a novas informações”, afirmou.

Sobre o bloqueio de valores, ele confirmou que o objetivo é recuperar os mais de R$ 14 milhões sonegados.“As investigações contam com o bloqueio de valores que serão posteriormente revertidos ao Estado da Bahia”, disse.

O promotor reforçou que o impacto da sonegação vai além do rombo financeiro. “O Estado depende da arrecadação para políticas públicas, para a segurança. É um prejuízo para o Estado e para a população”, declarou.

Lavagem de dinheiro com joias

A Força-Tarefa também investiga uma possível estruturação de lavagem de dinheiro por meio do comércio de joias, prática que seria usada para mascarar lucros da atividade ilícita.

“Isso foi apurado hoje. Existem provas que serão analisadas. Esse processo demora um pouquinho. Celulares, computadores foram angariados, nesses dados, vamos confirmar essa relação. Tudo aponta para essas coordenadas”, informou Jenner.