DORMINDO COM INIMIGOS

Facção criminosa ordena execução de detento dentro da Cadeia Pública

Três suspeitos foram presos em flagrante; eles eram companheiros de cela da vítima

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

20/09/2025 - 22:03 h
Morte foi ordenada por facção fora da cadeia
Um interno da Cadeia Pública de Altos (CPA), a cerca de 40 km de Teresina, no Piauí, foi morto na madrugada dessa sexta-feira, 19, dentro da cela onde cumpria pena. O homem, identificada como Francílio Lisboa da Silva, foi assassinado por três companheiros de prisão, segundo informações da Polícia Civil do Piauí.

As investigações apontam que o homicídio foi ordenado por uma facção criminosa que atua fora do presídio e executado por membros da mesma organização, já presos na unidade. De acordo com o delegado André Moreno, os suspeitos foram identificados pelas iniciais B.S., de 27 anos; I.T.S., de 33; e M.P.S., de 23 anos.

“Através de diligências investigativas, conseguimos concluir que o homicídio foi orquestrado por líderes externos da facção, sendo executado por integrantes do grupo criminoso que se encontram no presídio”, afirmou o delegado.

Francílio Lisboa foi encontrado morto em uma cela do Pavilhão A, que dividia com outros cinco detentos. Informações preliminares da Secretaria de Justiça do Piauí (Sejus) indicam que a vítima pode ter sido morta após ter o pescoço quebrado. As informações são do G1.

A Delegacia de Altos lavrou o auto de prisão em flagrante contra os três suspeitos, e a Polícia Civil representou pela prisão preventiva por homicídio qualificado, com agravante de impossibilidade de defesa da vítima. O inquérito policial segue em andamento e deve ser concluído nos próximos dias, com a possibilidade de novos envolvidos serem identificados.

