Facção impõe prazo de 24 horas para moradores deixarem condomínio

Pichações foram feitas no muro do condomínio - Foto: Repordução Redes Sociais

Moradores de um condomínio no Bairro José de Alencar, em Fortaleza, no Ceará, acordaram nessa quarta-feira, 1º de outubro, com uma mensagem para lá de assustadora nos muros. Um ultimato foi feito por integrantes de uma facção criminosa, que ordenaram que deixassem o local no prazo de 24 horas.

As mensagens, escritas nos muros do condomínio, trazem frases como: “Vocês têm 24 horas para irem embora do condomínio, se desacreditar, vamos pegar você na saída”. Além disso, placas de veículos de, pelo menos, três moradores foram expostas, indicando alvos específicos dentro da comunidade.

Até o momento, não há informações sobre os responsáveis pelas pichações, nem sobre os motivos que levaram às ameaças. Em resposta ao ocorrido, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou, por meio de nota, que a Polícia Civil do Estado (PCCE) está apurando as circunstâncias do caso de ameaça. O policiamento na região foi reforçado e o caso está sob a responsabilidade do 14º Distrito Policial (14º DP).

A SSPDS afirmou que a população pode colaborar com as investigações fornecendo informações que auxiliem o trabalho da polícia. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no número 181, pelo WhatsApp (85) 3101-0181 - com envio de mensagens, áudios, vídeos e fotos - ou pelo site oficial do serviço: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

Além disso, denúncias também podem ser encaminhadas diretamente ao 14º Distrito Policial, pelo telefone (85) 3101-2944. O sigilo é garantido em todos os canais.