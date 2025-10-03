Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

'AÇÃO DE DESPEJO'

Facção impõe prazo de 24 horas para moradores deixarem condomínio

Ameaças foram feitas através de mensagens pichadas nos muros do condomínio

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

03/10/2025 - 23:58 h
Pichações foram feitas no muro do condomínio
Pichações foram feitas no muro do condomínio -

Moradores de um condomínio no Bairro José de Alencar, em Fortaleza, no Ceará, acordaram nessa quarta-feira, 1º de outubro, com uma mensagem para lá de assustadora nos muros. Um ultimato foi feito por integrantes de uma facção criminosa, que ordenaram que deixassem o local no prazo de 24 horas.

As mensagens, escritas nos muros do condomínio, trazem frases como: “Vocês têm 24 horas para irem embora do condomínio, se desacreditar, vamos pegar você na saída”. Além disso, placas de veículos de, pelo menos, três moradores foram expostas, indicando alvos específicos dentro da comunidade.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Até o momento, não há informações sobre os responsáveis pelas pichações, nem sobre os motivos que levaram às ameaças. Em resposta ao ocorrido, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou, por meio de nota, que a Polícia Civil do Estado (PCCE) está apurando as circunstâncias do caso de ameaça. O policiamento na região foi reforçado e o caso está sob a responsabilidade do 14º Distrito Policial (14º DP).

Leia Também:

Gestora de abrigo é presa suspeita de maus-tratos contra idosa
Redução nos índices de violência marca setembro em cidade da RMS
Homem é preso por envolvimento em falsificação de bebidas alcoólicas

A SSPDS afirmou que a população pode colaborar com as investigações fornecendo informações que auxiliem o trabalho da polícia. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no número 181, pelo WhatsApp (85) 3101-0181 - com envio de mensagens, áudios, vídeos e fotos - ou pelo site oficial do serviço: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

Além disso, denúncias também podem ser encaminhadas diretamente ao 14º Distrito Policial, pelo telefone (85) 3101-2944. O sigilo é garantido em todos os canais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

14º Distrito Policial ameaça em condomínio facção criminosa Fortaleza José de Alencar Fortaleza moradores ameaçados pichações ameaçadoras segurança pública Fortaleza ultimato de facção violência urbana Ceará

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pichações foram feitas no muro do condomínio
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Pichações foram feitas no muro do condomínio
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Pichações foram feitas no muro do condomínio
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Pichações foram feitas no muro do condomínio
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x