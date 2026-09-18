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Funcionário é flagrado com drogas em presídio de Salvador

O alerta acionou a equipe de segurança do conjunto penal

Evellyn Teixeira
Por

Um funcionário que presta serviço na cozinha do Conjunto Penal Masculino de Salvador (CPMS) foi preso em flagrante nesta sexta-feira, 18, após ser flagrado tentando entrar na unidade com substâncias ilícitas.

De acordo com apuração do portal A TARDE, o funcionário foi identificado como Judson Ferreira.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), as drogas seriam supostamente entregues a internos.

Droga foi identificada no bodyscan

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Durante o procedimento de entrada, o equipamento de bodyscan identificou uma imagem suspeita.

O alerta acionou a equipe de segurança do conjunto penal, que acompanhou o prestador e realizou a abordagem.


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Na ação, foram encontradas e apreendidas drogas que estavam em posse do homem. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

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Tags

conjunto penal penitenciária Salvador

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