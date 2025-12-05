Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONDENAÇÃO

Homem é condenado por matar esposa na frente dos filhos

Crime aconteceu em abril de 2024

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

05/12/2025 - 8:14 h
Imagem ilustrativa da imagem Homem é condenado por matar esposa na frente dos filhos
-

Acusado de matar a esposa na frente dos filhos, no município de Inhambupe, no Recôncavo Baiano, José Américo de Almeida Rocha Neto foi condenado a 37 anos, nove meses e 10 dias de prisão. O julgamento aconteceu na quarta-feira, 3, no Tribunal do Júri da Comarca da cidade e o resultado foi divulgado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) nesta quinta, 4.

O órgão avaliou que o crime foi praticado de forma que impossibilitou a defesa da vítima e na presença dos filhos do casal, o que agrava a pena.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ator da Globo é condenado por uso irregular de camarote no Morumbi
Homem é condenado a 24 anos por tentar matar ex em shopping de Salvador
Homem é condenado a 84 anos por homicídio em Carnaval de 2024

Relembre o caso

José Américo matou a esposa, Síntia Taís Freitas dos Santos, em Inhambupe, em 12 de abril de 2024. O crime foi cometido na frente dos dois filhos, dentro da residência em que moravam.

O casal tinha 22 anos de relacionamento e o acusado agredia a vítima constantemente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crimes contra a mulher HOMICÍDIO Inhambupe justiça tribunal do júri violência doméstica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

x