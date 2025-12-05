CONDENAÇÃO
Homem é condenado por matar esposa na frente dos filhos
Crime aconteceu em abril de 2024
Por Luiza Nascimento
Acusado de matar a esposa na frente dos filhos, no município de Inhambupe, no Recôncavo Baiano, José Américo de Almeida Rocha Neto foi condenado a 37 anos, nove meses e 10 dias de prisão. O julgamento aconteceu na quarta-feira, 3, no Tribunal do Júri da Comarca da cidade e o resultado foi divulgado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) nesta quinta, 4.
O órgão avaliou que o crime foi praticado de forma que impossibilitou a defesa da vítima e na presença dos filhos do casal, o que agrava a pena.
Relembre o caso
José Américo matou a esposa, Síntia Taís Freitas dos Santos, em Inhambupe, em 12 de abril de 2024. O crime foi cometido na frente dos dois filhos, dentro da residência em que moravam.
O casal tinha 22 anos de relacionamento e o acusado agredia a vítima constantemente.
