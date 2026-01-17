Menu
HOME > POLÍCIA
NA SAÍDA

Homem é executado a tiros logo após deixar presídio na Bahia

Ele cumpria pena por sequestro e extorsão

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

17/01/2026 - 11:19 h
Tarcísio estava preso por crime praticado em 2024
Tarcísio estava preso por crime praticado em 2024

Um homem foi executado a tiros, na tarde desta quinta-feira, 15, nas proximidades do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, logo após deixar a unidade, onde cumpria pena por sequestro. Tarcísio Costa de Oliveira, 37 anos, havia recebido progressão de regime para cumprir pena em domicílio.

Segundo informações de moradores, o homem ainda tentou fugir em direção a uma fábrica de vassouras, mas foi alcançado e executado com, pelo menos, três tiros. Os suspeitos, que estavam em uma motocicleta, fugiram em seguida. O crime foi registrado por uma câmera de videomonitoramento.

De acordo com informações da polícia, Tarcísio cumpria pena por sequestro e extorsão. Em 2024, ele e uma mulher, que não teve o nome revelado, foram presos por sequestrar um motorista por aplicativo, em Teixeira de Freitas, roubar seu carro e exigir R$ 20 mil da família da vítima.

Leia Também:

Mulher é presa por suspeita de sequestrar turista mineiro em Vera Cruz
Suspeito de importunar sexualmente influenciadora é identificado na Bahia
Homem é acusado de induzir a própria mulher a se matar; entenda o caso

A morte dele é investigada pelo delegado plantonista Bruno Ferrari. Um inquérito foi instaurado e diligências estão sendo feitas para apurar a autoria e motivação do crime. As informações são do Liberdade News.

