Homem é executado a tiros logo após deixar presídio na Bahia

Tarcísio estava preso por crime praticado em 2024 - Foto: Reprodução Liberdade News

Um homem foi executado a tiros, na tarde desta quinta-feira, 15, nas proximidades do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, logo após deixar a unidade, onde cumpria pena por sequestro. Tarcísio Costa de Oliveira, 37 anos, havia recebido progressão de regime para cumprir pena em domicílio.

Segundo informações de moradores, o homem ainda tentou fugir em direção a uma fábrica de vassouras, mas foi alcançado e executado com, pelo menos, três tiros. Os suspeitos, que estavam em uma motocicleta, fugiram em seguida. O crime foi registrado por uma câmera de videomonitoramento.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações da polícia, Tarcísio cumpria pena por sequestro e extorsão. Em 2024, ele e uma mulher, que não teve o nome revelado, foram presos por sequestrar um motorista por aplicativo, em Teixeira de Freitas, roubar seu carro e exigir R$ 20 mil da família da vítima.

A morte dele é investigada pelo delegado plantonista Bruno Ferrari. Um inquérito foi instaurado e diligências estão sendo feitas para apurar a autoria e motivação do crime. As informações são do Liberdade News.