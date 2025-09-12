ENCOMENDA INUSITADA
Homem recebe arma de fogo via Correios e é preso no sul da Bahia
A operação foi realizada por Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado na Bahia e Ilhéus
Por Carla Melo
Um homem foi preso na quinta-feira, 11, depois de retirar uma encomenda da agência dos Correios de Ilhéus, sul da Bahia, um tanto quanto inusitada: um revólver calibre 22.
A operação foi realizada por Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado na Bahia e em Ilhéus – FIicco/BA e Ficco/Ilhéus.
A ação integrada com a equipe ostensiva da Rondesp-Sul da PMBA aconteceu por meio de informações de inteligência encaminhadas pelas Ficco’s, e faz parte das estratégias de combate à criminalidade e intensificação do policiamento na região Sul da Bahia, visando retirar de circulação armas ilegais e preservar a segurança da população.
O detido e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Territorial da PC de Ilhéus, 7ª Coorpin, onde ficarão à disposição da Justiça
