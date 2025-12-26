TENTATIVA DE HOMICÍDIO
Jovem é esfaqueado por homem bêbado durante festa de Natal em casa
Vítima foi atacada após pedir que suspeito se retirasse da festa
Por Andrêzza Moura
Uma festa de Natal em Uauá, no norte da Bahia, acabou em tragédia, na noite de quinta-feira, 25. Um jovem de prenome João Vitor foi esfaqueado no abdómen, durante uma discussão em sua própria residência. O suspeito do ataque, que não teve o nome revelado e que já tem envolvimento em um caso de homicídio, teria chegado ao evento visivelmente embriagado, procurando briga com as pessoas que estavam no local.
Segundo relatos de testemunhas, o rapaz pediu que o homem saísse do local, o que desencadeou uma discussão acalorada. Durante a briga, o suspeito pegou uma faca e o atingiu. Ele fugiu logo em seguida.
O jovem foi levado imediatamente a uma unidade de saúde da cidade, onde recebeu atendimento médico de emergência. Ele aguardava transferência para uma unidade hospitalar regional. O estado de saúde dele não foi informado.
A tentativa de homicídio é investigada pela Polícia Civil. Até a tarde desta sexta-feira, o suspeito ainda não havia sido localizado e preso.
