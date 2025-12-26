Menu
TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Jovem é esfaqueado por homem bêbado durante festa de Natal em casa

Vítima foi atacada após pedir que suspeito se retirasse da festa

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

26/12/2025 - 14:47 h | Atualizada em 26/12/2025 - 14:58
Suspeito segue foragido
-

Uma festa de Natal em Uauá, no norte da Bahia, acabou em tragédia, na noite de quinta-feira, 25. Um jovem de prenome João Vitor foi esfaqueado no abdómen, durante uma discussão em sua própria residência. O suspeito do ataque, que não teve o nome revelado e que já tem envolvimento em um caso de homicídio, teria chegado ao evento visivelmente embriagado, procurando briga com as pessoas que estavam no local.

Segundo relatos de testemunhas, o rapaz pediu que o homem saísse do local, o que desencadeou uma discussão acalorada. Durante a briga, o suspeito pegou uma faca e o atingiu. Ele fugiu logo em seguida.

O jovem foi levado imediatamente a uma unidade de saúde da cidade, onde recebeu atendimento médico de emergência. Ele aguardava transferência para uma unidade hospitalar regional. O estado de saúde dele não foi informado.

A tentativa de homicídio é investigada pela Polícia Civil. Até a tarde desta sexta-feira, o suspeito ainda não havia sido localizado e preso.

x