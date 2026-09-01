Motorista inventa assalto para ficar com R$ 57 mil da empresa na Bahia

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Um motorista é investigado após confessar que inventou ter sido vítima de um assalto para se apropriar de mais de R$ 57 mil pertencentes à empresa onde trabalhava. O caso aconteceu na BA-573, entre Riacho de Santana e Matina, no sudoeste da Bahia.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil nesta terça-feira (1º), o homem procurou as autoridades e relatou que transportava um malote da empresa quando teria sido abordado por um criminoso armado na última sexta-feira (28).

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A versão apresentada pelo motorista, no entanto, começou a ser contestada durante as investigações. A partir da análise e do cruzamento de informações reunidas no caso, os policiais concluíram que o suposto roubo não havia acontecido.

Inconsistências

Diante das inconsistências identificadas, o motorista teria admitido que ficou com o dinheiro que estava sob sua responsabilidade. Parte da quantia, segundo a polícia, foi entregue a outro homem.

Ao todo, os investigadores conseguiram recuperar R$ 57.030,92. O valor foi posteriormente devolvido à empresa.

O motorista foi levado à delegacia junto com o dinheiro recuperado e passou a responder a um inquérito pelos crimes de apropriação indébita majorada e comunicação falsa de crime.

A Polícia Civil continua com as investigações para identificar e localizar outras pessoas que possam ter participado do esquema.