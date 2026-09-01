OPERAÇÃO COLINA
Servidor do INSS na Bahia é afastado suspeito de receber dinheiro para alterar perícias
Mudanças possibilitavam que determinados benefícios continuassem sendo pagos de forma indevida
Um servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi afastado do cargo nesta terça-feira (1º), na Bahia, suspeito de receber pagamentos para fazer alterações irregulares no sistema da autarquia e, com isso, permitir a manutenção indevida de benefícios previdenciários.
Segundo a Polícia Federal (PF), o investigado é técnico do Seguro Social e teria participado de um esquema que promovia a remarcação irregular de perícias médicas. As mudanças possibilitavam que determinados benefícios continuassem sendo pagos de forma indevida.
O afastamento faz parte dos desdobramentos da Operação Colina, deflagrada inicialmente em 19 de maio deste ano para investigar fraudes previdenciárias.
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Como ele agia?
Conforme a PF, o avanço das investigações apontou que o servidor utilizava a função pública para realizar alterações ilícitas nos sistemas internos do INSS. Em contrapartida, ele teria recebido vantagens financeiras indevidas.
Os investigadores também afirmam ter identificado o fluxo dos pagamentos relacionados ao esquema.
A medida cautelar contra o servidor foi determinada pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia (SJBA).
Além do afastamento das funções, a Justiça:
- proibiu o investigado de acessar sistemas corporativos e bases de dados do INSS;
- ele também não poderá utilizar credenciais funcionais nem frequentar as dependências administrativas da autarquia.
Restrições
De acordo com a PF, as restrições têm como objetivo impedir que o servidor continue utilizando a função e os acessos institucionais para a prática das irregularidades investigadas.
O inquérito apura possíveis crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações, corrupção passiva e associação criminosa. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a extensão das fraudes.