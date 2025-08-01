Mulher é detida após agredir filho com autismo em escola na Bahia

Direção acionou a Polícia Militar - Foto: Reprodução/Google Maps

Uma mulher foi detida em Brumado, no sudoeste da Bahia, suspeita de agredir o próprio filho, uma criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O caso aconteceu na última terça-feira, 29, dentro de uma escola da rede municipal.

Segundo a TV Sudoeste, a agressão teria ocorrido após o menino apresentar um surto. A mãe foi chamada para auxiliar a equipe da escola, mas a situação evoluiu para violência. A direção acionou a Polícia Militar, mas, ao chegarem, os agentes constataram que a mulher já havia deixado o local com a criança.

Os policiais foram até a residência da família e levaram ambos à delegacia. Lá, foi registrada uma denúncia por lesão corporal, e o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso. Após prestar depoimento, a mulher foi liberada.

A Polícia Civil segue investigando o caso, ouvindo testemunhas e realizando outras diligências.