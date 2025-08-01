POLÍCIA
Mulher é detida após agredir filho com autismo em escola na Bahia
A agressão teria ocorrido após o menino apresentar um surto
Por Redação
Uma mulher foi detida em Brumado, no sudoeste da Bahia, suspeita de agredir o próprio filho, uma criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O caso aconteceu na última terça-feira, 29, dentro de uma escola da rede municipal.
Leia Também:
Segundo a TV Sudoeste, a agressão teria ocorrido após o menino apresentar um surto. A mãe foi chamada para auxiliar a equipe da escola, mas a situação evoluiu para violência. A direção acionou a Polícia Militar, mas, ao chegarem, os agentes constataram que a mulher já havia deixado o local com a criança.
Os policiais foram até a residência da família e levaram ambos à delegacia. Lá, foi registrada uma denúncia por lesão corporal, e o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso. Após prestar depoimento, a mulher foi liberada.
A Polícia Civil segue investigando o caso, ouvindo testemunhas e realizando outras diligências.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia
Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes