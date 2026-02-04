Menu
POLÍCIA

Nordeste de Amaralina amanhece sem ônibus pelo segundo dia consecutivo

Morte de PM e operações provocaram a suspensão do serviço

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

04/02/2026 - 7:03 h

O serviço foi interrompido por volta das 6h de terça-feira, 3
O serviço foi interrompido por volta das 6h de terça-feira, 3 -

Os moradores do Complexo do Nordeste de Amaralina seguem sem transporte público na manhã desta quarta-feira, 4. O serviço foi suspenso após o cabo da Polícia Militar Glauber Rosa Santos ser baleado e morrer no início da manhã de terça-feira, 3, durante uma incursão no bairro.

Conforme a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), o serviço foi interrompido por volta das 6h de terça-feira e segue sem previsão de retorno. Moradores do Vale das Pedrinhas devem se deslocar até a Av. Juracy Magalhães, enquanto os do Nordeste de Amaralina precisam seguir para a área da Amaralina para acessar o transporte coletivo.

Morte de PM

De acordo com a Polícia Militar, o agente foi atingido por um grupo de homens armados enquanto equipes do 30º Batalhão realizavam rondas preventivas na região durante a Operação Paredão.

Conforme informou uma fonte policial ao portal A TARDE, antes de morrer o agente deu entrada Hospital Geral do Estado (HGE), em estado grave e foi encaminhado imediatamente para o centro cirúrgico. A suspeita inicial é de que o disparo tenha sido feito com um fuzil calibre 5,56, com o projétil ficando alojado na cabeça.

Leia Também:

“Não haverá trégua”, afirma delegado-geral da PC após morte de PM
Nordeste de Amaralina: criança é feita refém e número de mortos aumenta
Três policiais morrem em menos de um mês na Bahia e SSP intensifica ações

Oito mortos

A região do Nordeste de Amaralina viveu um dia marcado por forte tensão após a morte do policial militar. Ao longo da terça-feira, uma série de confrontos entre policiais e suspeitos resultou na morte de oito pessoas, segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP).

De acordo com a SSP, seis dos mortos tinham antecedentes criminais por delitos como tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de arma, estelionato, furto e receptação. Um dos mortos era menor de idade.

x