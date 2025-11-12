Polícia apreende R$ 400 mil em espécie e parte 'secando' em varal

- Foto: Divulgação | PCSC

A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou a Operação Rescaldo na terça-feira, 11, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Um homem de 22 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições.

Durante as diligências a polícia apreendeu mais de R$ 400 mil em espécie e parte do dinheiro estava “secando” em um varal de chão.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Foram cumpridos 20 ordens judiciais expedidas pelo Juízo da Vara Regional de Garantias de Concórdia, sendo quatorze mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de São Lourenço do Oeste/SC, Romelândia/SC, Joinville/SC e São Francisco do Sul/SC. Nas diligências restaram apreendidas duas armas de fogo ilegais (uma pistola e um revólver) e diversos veículos provenientes do crime.

Na ocasião, também foram cumpridas medidas cautelares e bloqueadas as contas bancárias de oito investigados, objetivando evitar a dilapidação patrimonial durante a investigação, pois estima-se que as aquisições realizadas pelo grupo criminoso ultrapassaram 10 milhões de reais em bens móveis e imóveis.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Investigações Criminais (DIC) de São Lourenço do Oeste, além de Núcleos de Operações com Cães, Delegacias de Investigação Criminal de Joinville e São Miguel do Oeste e, ainda, Delegacia de Comarca de São Francisco do Sul.