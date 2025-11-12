POLÍCIA
Polícia apreende R$ 400 mil em espécie e parte 'secando' em varal
Operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas cumpriu 20 ordens judiciais
Por Bernardo Rego
A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou a Operação Rescaldo na terça-feira, 11, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Um homem de 22 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições.
Durante as diligências a polícia apreendeu mais de R$ 400 mil em espécie e parte do dinheiro estava “secando” em um varal de chão.
Foram cumpridos 20 ordens judiciais expedidas pelo Juízo da Vara Regional de Garantias de Concórdia, sendo quatorze mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de São Lourenço do Oeste/SC, Romelândia/SC, Joinville/SC e São Francisco do Sul/SC. Nas diligências restaram apreendidas duas armas de fogo ilegais (uma pistola e um revólver) e diversos veículos provenientes do crime.
Na ocasião, também foram cumpridas medidas cautelares e bloqueadas as contas bancárias de oito investigados, objetivando evitar a dilapidação patrimonial durante a investigação, pois estima-se que as aquisições realizadas pelo grupo criminoso ultrapassaram 10 milhões de reais em bens móveis e imóveis.
A operação foi coordenada pela Delegacia de Investigações Criminais (DIC) de São Lourenço do Oeste, além de Núcleos de Operações com Cães, Delegacias de Investigação Criminal de Joinville e São Miguel do Oeste e, ainda, Delegacia de Comarca de São Francisco do Sul.
