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PLANTAÇÃO DE MACONHA

Polícia Civil apreende 1,5 tonelada de maconha na Chapada Diamantina

Plantação foi localizada durante operação que investigava duplo homicídio

Andrêzza Moura
Por
Imagem ilustrativa da imagem Polícia Civil apreende 1,5 tonelada de maconha na Chapada Diamantina
Foto: Divulgação Polícia Civil

O que começou como mais uma investigação sobre um duplo homicídio ocorrido, na última quinta-feira, 2, levou a Polícia Civil a descobrir uma grande estrutura de produção de maconha, na zona rural de Morro de Chapéu, na Chapada Diamantina. A ação aconteceu nesta terça-feira, 7.

Durante diligências, os investigadores localizaram uma área com cerca de quatro mil metros quadrados destinada à plantação e cultivo de maconha.

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No local, foram apreendidas aproximadamente 1,5 toneladas da droga, que já havia sido colhida e estava em fase de secagem e preparação para distribuição.

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  • 2 de 3 Droga foi localizada na zona rural de Morro do Chapéu
    Droga foi localizada na zona rural de Morro do Chapéu |
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Além do entorpecente, os policiais encontraram equipamentos utilizados no processamento da droga, barracas, mantimentos e diversos materiais que indicam que pessoas trabalhavam no plantio e colheita.

Peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local e realizam perícia. Após a coleta de amostras do material para a realização de exames, toda a droga foi incinerada.

A operação foi coordenada pela Delegacia Territorial de Morro do Chapéu, com apoio de equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/ Chapada), e da 5ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/ Irecê).

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Segundo informações da Polícia Civil, as investigações seguem em andamento para identificar os responsáveis pela plantação e pelo duplo homicídio que deu origem às investigações. Até a noite, ninguém havia sido identificado e/ou preso.

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