Polícia Civil apreende 1,5 tonelada de maconha na Chapada Diamantina

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O que começou como mais uma investigação sobre um duplo homicídio ocorrido, na última quinta-feira, 2, levou a Polícia Civil a descobrir uma grande estrutura de produção de maconha, na zona rural de Morro de Chapéu, na Chapada Diamantina. A ação aconteceu nesta terça-feira, 7.

Durante diligências, os investigadores localizaram uma área com cerca de quatro mil metros quadrados destinada à plantação e cultivo de maconha.

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No local, foram apreendidas aproximadamente 1,5 toneladas da droga, que já havia sido colhida e estava em fase de secagem e preparação para distribuição.

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2 de 3 Droga foi localizada na zona rural de Morro do Chapéu | Foto: Divulgação Polícia Civil

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Além do entorpecente, os policiais encontraram equipamentos utilizados no processamento da droga, barracas, mantimentos e diversos materiais que indicam que pessoas trabalhavam no plantio e colheita.

Peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local e realizam perícia. Após a coleta de amostras do material para a realização de exames, toda a droga foi incinerada.

A operação foi coordenada pela Delegacia Territorial de Morro do Chapéu, com apoio de equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/ Chapada), e da 5ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/ Irecê).

Segundo informações da Polícia Civil, as investigações seguem em andamento para identificar os responsáveis pela plantação e pelo duplo homicídio que deu origem às investigações. Até a noite, ninguém havia sido identificado e/ou preso.