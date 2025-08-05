Menu
POLÍCIA

Policial é baleado e três são mortos após resgate de reféns na Bahia

Na ação foi apreendida uma espingarda calibre 12 e uma pistola calibre 380

Por Bernardo Rego

05/08/2025 - 8:46 h
Ocorrência foi registrada Delegacia Territorial (DT/São Gonçalo Dos Campos)
Ocorrência foi registrada Delegacia Territorial (DT/São Gonçalo Dos Campos) -

A Polícia Militar, através da 67ª CIPM, foi acionada na cidade de São Gonçalo dos Campos, a cerca de 20 km de Feira de Santana, para atender a uma ocorrência de que duas pessoas estavam sendo mantidas em cárcere privado em uma fazenda localizada no povoado Boa Vista, zona rural da cidade.

Quando chegaram ao local, os agentes foram recebidos a tiros e, após cessarem os disparos, um policial acabou ferido. Ele foi socorrido para uma unidade de saúde onde recebeu atendimento médico. Ainda na ação três homens foram atingidos e não resistiram aos ferimentos.

Com o grupo foram foi apreendida uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, carregador de pistola, munições, uma máquina de choque, uma faca, um simulacro de arma de fogo, mascaras e uma máquina de cartão. Um quarto suspeito fugiu por uma área de mata.

Todos os materiais apreendidos, juntamente com as vítimas, foram direcionados à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. Em nota, a Civil informou que a Delegacia Territorial (DT/São Gonçalo Dos Campos) registrou a morte por intervenção policial de Fabiano Santos Silva, de 31 anos, Matheus Silva Bispo, de 20 e de um homem, sem identificação formal, na madrugada desta segunda-feira (4).

Guias de perícia e de necropsia foram expedidas. Durante a ocorrência, um policial militar foi atingido e encaminhado para o Hospital São Matheus, em Feira de Santana.

