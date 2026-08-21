Policial militar morre após acidente em treinamento em Salvador

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Um policial militar morreu, nesta quinta-feira, 20, em Salvador, em decorrência de um acidente que sofreu dois dias antes durante um treinamento do Curso de Pilotagem Policial, realizado pelo Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (Bpatamo).

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que soldado Lucas da Silva Cavalcanti, de 31 anos, sofreu um acidente durante uma atividade de instrução, após apresentar um mal-estar súbito, cujas circunstâncias ainda estão em fase de esclarecimento, ocasionando um grave traumatismo.

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O PM foi socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos. Na unidade, ele passou por exames, incluindo tomografia, para avaliação da extensão dos ferimentos e, posteriormente foi encaminhado ao centro cirúrgico. No entanto, foi constatada a morte encefálica.

Lucas integrava a corporação há dois anos e oito meses e era lotado no Batalhão de Polícia de Choque.

"Neste momento de dor, a Polícia Militar da Bahia se solidariza com os familiares e amigos, especialmente com sua esposa e filha, bem como com seus companheiros de farda, e expressa profundo pesar pela perda, reconhecendo a dedicação e os serviços prestados pelo soldado Lucas à Corporação e à sociedade baiana", disse a PM.

Comandante-Geral lamenta morte do soldado

O comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, Coronel Magalhães, usou as redes sociais para manifestar pesar sobre o ocorrido.

"Que Deus conforte o coração de todos e conceda força à família para enfrentar esta perda irreparável. Ao soldado PM Lucas da Silva Cavalcanti, o nosso respeito, reconhecimento e gratidão pelos serviços prestados à nossa Instituição e à sociedade baiana".

Lucas deixa esposa e filha.