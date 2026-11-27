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Uma policial penal foi presa na quinta-feira, 26, após uma operação de segurança localizar materiais ilícitos no armário utilizado por ela na Penitenciária Lemos Brito, no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador. A servidora é suspeita de introduzir objetos proibidos no sistema prisional.

A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima indicar que a policial estaria levando materiais para entregar às detentas. As informações foram repassadas aos setores de inteligência e segurança prisional, que acionaram o Grupamento Especializado em Operações Prisionais (Geop).

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Durante as buscas no alojamento feminino, um cão farejador sinalizou a presença de materiais suspeitos em um dos armários. Ao revistar o compartimento, os agentes encontraram diversos objetos e dinheiro em espécie.

O que foi apreendido

Aparelhos eletrônicos;

Placas;

Cabos e carregadores;

Garrafas contendo líquidos;

Lata de bebida;

Embalagens com substâncias não especificadas;

Dinheiro em espécie.

Policial deixa unidade durante operação

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap), a servidora deixou repentinamente as dependências da penitenciária ao perceber a movimentação dos agentes.

Ela foi presa posteriormente e encaminhada ao Conjunto Penal Feminino, onde permanece à disposição das autoridades.

Os materiais apreendidos foram encaminhados ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil. A direção da Penitenciária Lemos Brito acompanha as investigações e realiza levantamentos para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.