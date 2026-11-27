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Investigado por envolvimento em uma chacina que deixou três pessoas mortas, entre elas uma criança de apenas dois anos, Lavínio Ferreira da Silva, de 29 anos, morreu durante uma ação policial nesta sexta-feira, 27, no povoado de Água Limpa, em Jucuruçu, no extremo sul da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio e também era investigado por participação em outros assassinatos registrados no município de Rafael Jambeiro.

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A operação mobilizou equipes das polícias Civil e Militar. De acordo com a versão policial, houve confronto durante o cumprimento do mandado de prisão.

Lavínio chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Itamaraju, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante a operação, foram apreendidos uma arma de fogo, munições, um papelote de cocaína e 21 porções de maconha.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial (DT) de Itamaraju como morte por intervenção de agente de segurança pública. Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo.

Relembre a chacina

O crime ocorreu em 18 de setembro, no povoado de Lagoa do Miranda, na zona rural de Rafael Jambeiro.

Entre as vítimas estão Roberval Lima Araújo, de 32 anos, conhecido como “Robinho”, e Maria Eduarda Alexandrina Araujo, de apenas dois anos. Um terceiro homem também morreu, mas não teve a identidade informada.

Outras três crianças, de 1, 4 e 6 anos, e a mãe delas ficaram feridas no ataque.

As crianças foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Rafael Jambeiro e, posteriormente, transferidas para o Hospital Estadual da Criança (HEC), em Feira de Santana. A mulher, em estado grave na ocasião, foi levada para o Hospital Geral Clériston Andrade.