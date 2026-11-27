A atuação de organizações criminosas na Bahia envolve uma rede de alianças, disputas territoriais e conexões logísticas que ultrapassam os limites da capital. É o que aponta um relatório elaborado pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), que apresenta um panorama do crime organizado no país e identifica as particularidades da atuação das facções no território baiano.

O levantamento destaca a presença de grupos nacionais, como o Comando Vermelho (CV), o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Terceiro Comando Puro (TCP), além de organizações locais, como o Bonde do Maluco (BDM). O documento também identifica diferentes estratégias de expansão, alianças e fragmentações que influenciam a dinâmica criminal em Salvador e no interior.

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O diagnóstico da Abin ocorre em um período no qual a Bahia também apresenta resultados na redução da violência letal. Entre janeiro e outubro de 2026, o estado registrou queda de 18,2% nas mortes violentas em comparação com o mesmo período do ano passado, com 616 ocorrências a menos, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

O resultado coloca a Bahia entre os quatro estados com maior redução no país e acima da média nacional, de 12,2%, conforme levantamento divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em 19 de novembro.

Posição estratégica da Bahia

A Abin destaca que a localização geográfica e a estrutura econômica tornam a Bahia um território de interesse para o narcotráfico brasileiro. O estado possui aproximadamente 1.100 quilômetros de litoral, faz divisa com oito estados e concentra a maior população e o maior Produto Interno Bruto (PIB) da região Nordeste.

Outro fator apontado é a malha rodoviária, que inclui importantes corredores de circulação, como as BRs 101, 116, 324, 407 e 242. A combinação dessas características com o mercado consumidor e as atividades econômicas, especialmente turismo, indústria de transformação e agropecuária, favorece o interesse de organizações criminosas.

Segundo o relatório, a Bahia funciona como um entreposto logístico para cargas de drogas provenientes principalmente do Sudeste e do Centro-Oeste, com destino a outros estados nordestinos. As apreensões indicam que os entorpecentes têm origem majoritariamente em São Paulo, seguido por Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.

Disputa entre facções

A formação das organizações criminosas na Bahia remonta a 2007, com a criação da Comissão da Paz, no Complexo Prisional da Mata Escura, em Salvador. Posteriormente, o grupo passou a ser chamado de Comando da Paz (CP) e sofreu dissidências que deram origem a outras organizações, contribuindo para a fragmentação do cenário criminal baiano.

Entre os grupos surgidos nesse processo estão o Comando Boqueirão, Bonde do Ajeita, Tropa, Bonde da Gamboa, Ordem e Progresso e o próprio Bonde do Maluco. Outras organizações, como Katiara, Raio A, Mercado do Povo Atitude e Primeiro Comando de Eunápolis, também passaram a exercer influência em diferentes regiões do estado.

Atualmente, o BDM permanece como o maior grupo criminoso da Bahia, embora enfrente fragmentações internas que ameaçam sua posição. Historicamente próximo do Primeiro Comando da Capital (PCC), com quem mantinha relações de fornecimento de drogas e armamentos, o grupo passou por mudanças nas alianças.

O Comando Vermelho, por sua vez, ampliou sua influência no estado a partir de 2020, estabelecendo uma aliança com grupos locais e alcançando a segunda posição em presença territorial no narcotráfico de varejo na capital baiana. A organização também atua como fornecedora de recursos para grupos menores em municípios do interior.

Já o PCC e o Terceiro Comando Puro (TCP) passaram a ampliar sua participação nas disputas pelo comércio de drogas no varejo, especialmente diante das divisões internas do BDM. O TCP aparece no relatório como uma alternativa para grupos locais que não desejam ser incorporados diretamente pelas duas principais facções nacionais.

Estudo aponta dinâmica das facções em diferentes regiões, - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Salvador concentra disputas pelo tráfico

Na capital baiana, o relatório identifica um cenário de confrontos entre organizações criminosas pelo controle do narcotráfico de varejo. O Comando Vermelho, em aliança com a Katiara, é apontado como um dos principais responsáveis pelo avanço das disputas territoriais em comunidades anteriormente ocupadas pelo BDM e por outros grupos rivais.

A Abin destaca que o projeto de expansão do CV utiliza armamentos longos e estratégias semelhantes às observadas no Rio de Janeiro. Entre as áreas de maior influência da organização estão o complexo de bairros do Nordeste de Amaralina e a localidade do Buracão, em Tancredo Neves.

Apesar do avanço do rival, o BDM continua com a maior presença territorial e influência no tráfico de drogas na capital. Entretanto, a organização possui uma estrutura de comando considerada difusa, com lideranças que atuam em células e nem sempre seguem uma orientação centralizada.

As fragmentações internas também abriram espaço para a entrada direta do PCC no comércio varejista de drogas em Salvador. Um dos episódios destacados pelo relatório ocorreu em março de 2024, quando criminosos que anteriormente integravam o BDM realizaram um ataque armado em uma área dominada pelo próprio grupo, no bairro de Fazenda Coutos, e declararam a região como território sob influência do PCC.

O episódio enfraqueceu a relação entre as organizações, que oficialmente mantêm uma posição de neutralidade, e aproximou ainda mais o BDM do TCP.

Interiorização das organizações criminosas

A atuação das facções não está restrita à capital. O relatório identifica diferentes dinâmicas de expansão e disputa em municípios do interior, especialmente em regiões que possuem importância logística, econômica e turística.

Em Vitória da Conquista, a BR-116 aparece como um dos principais corredores utilizados no transporte de drogas. A cidade concentra disputas entre dois grupos locais: o Bonde do Neguinho (BDN), aliado do PCC, e o Bonde do Nem Bomba (BNB). Segundo a Abin, o primeiro possui maior presença a oeste da rodovia, enquanto o segundo prevalece no lado leste.

Em Jequié, o crescimento da violência é associado à expansão do tráfico de drogas e à aproximação de grupos locais com facções nacionais. O relatório destaca a atuação da organização RR Doideira, que inicialmente mantinha relações com o PCC para o fornecimento de drogas, mas, a partir de 2018, passou a estabelecer vínculo direto com o Comando Vermelho.

Levantamento detalha a presença de facções na capital e no interior - Foto: Luan Julião / Ag. A TARDE / ChatGpt

No Sul da Bahia, Ilhéus e Itabuna aparecem como uma região estratégica para as organizações criminosas, em razão da estrutura rodoviária e marítima disponível. A BR-101 e o Porto de Ilhéus são apontados como elementos importantes para o transporte de drogas e outras cargas ilícitas.

Em Ilhéus, a Abin identificou intercâmbio logístico envolvendo integrantes e materiais ilícitos entre criminosos locais e células ligadas ao TCP em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Na cidade baiana, o Comando Vermelho, aliado ao grupo local Raio A, disputa território com o TCP.

Já Porto Seguro e Trancoso aparecem como áreas de interesse das organizações criminosas devido à atividade turística e à circulação de recursos financeiros. Nesses municípios, o CV se estabeleceu como um dos principais fornecedores de drogas para traficantes e grupos locais, como o Primeiro Comando de Eunápolis (PCE).

O relatório também aponta o Recôncavo Baiano como uma região de expansão e reorganização de grupos pressionados na capital. O Oeste do estado, por sua vez, é descrito como território de passagem e retaguarda estratégica para rotas do narcotráfico.

Facções avançam sobre atividades econômicas

Além do tráfico de drogas, as organizações criminosas identificadas na Bahia também aparecem associadas a práticas de extorsão e controle de atividades econômicas em territórios sob sua influência.

De acordo com o relatório, investigações policiais apontam cobranças ilegais para permitir o funcionamento de serviços de mototáxi, provedores de internet e estabelecimentos comerciais.

O documento também destaca que, diferentemente de outros estados, as disputas entre facções na Bahia ocorrem predominantemente fora do sistema prisional, sem provocar grandes instabilidades no ambiente carcerário.

Apesar disso, o levantamento cita episódios de ataques a unidades prisionais e servidores públicos. Um dos casos ocorreu em 12 de dezembro de 2024, quando 16 detentos fugiram do Conjunto Penal de Eunápolis, no Extremo Sul da Bahia, após a invasão da unidade por aproximadamente oito homens armados, que trocaram tiros com os agentes de segurança.

Bahia registra queda de 18,2% nas mortes violentas em 2026

Apesar do cenário de disputas e expansão territorial descrito pela Abin, a Bahia apresentou redução de 18,2% no número de mortes violentas entre janeiro e outubro de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado coloca o estado entre os quatro com maior queda do país e supera a média nacional, que ficou em 12,2%.

Os dados foram divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em 19 de novembro e consideram homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, com base no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), foram registradas 616 mortes violentas a menos nos dez primeiros meses deste ano. A redução foi impulsionada principalmente pela queda dos homicídios, que recuaram quase 20%, enquanto os latrocínios diminuíram quase pela metade.

Entre os cinco estados mais populosos do país, a Bahia apresentou a maior redução, à frente de Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. O desempenho também contribuiu para que o Nordeste liderasse a queda de mortes violentas entre as regiões brasileiras.

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, atribuiu o resultado ao reforço do efetivo policial, à adoção de estratégias de inteligência e à integração entre as forças de segurança.

Secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

“Em pouco mais de três anos, com o apoio incondicional do governador Jerônimo Rodrigues, contratamos 11 mil novos policiais, peritos e bombeiros, implantamos a política do Policiamento Orientado pela Inteligência (POI) e ampliamos a integração entre as Forças Estaduais e Federais com a criação da FICCO”, destacou.

O secretário também ressaltou as ações de enfrentamento às lideranças das organizações criminosas. “Alcançamos na Bahia, em estados do Sudeste e na Bolívia, cerca de 80 líderes de organizações criminosas, responsáveis por ordens para cometimento de mortes violentas. Não daremos trégua nas ações contra criminosos que tentam violentar os nossos territórios”, completou Werner.