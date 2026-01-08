Menu
POLÍCIA
SURTO NA BAHIA

Seguranças de banco ficam feridos após homem tentar tomar arma

Suspeitos, que estariam em surto psicótico, também ficou ferido

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

08/01/2026 - 0:22 h
Ação aconteceu no final da tarde desta quarta-feira, 7
Ação aconteceu no final da tarde desta quarta-feira, 7 -

Dois seguranças de uma agência da Caixa Econômica Federal ficaram feridos, na tarde desta quarta-feira, 7, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador, após um homem em aparente surto psicótico tentar tomar a arma de um deles. A ocorrência aconteceu na Rua Conselheiro Franco, no centro comercial da cidade.

Um dos seguranças foi baleado na perna e o outro sofreu ferimento de raspão na barriga. O homem também ficou ferido. Todos foram atendidos por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgância (SAMU) e levados ao Hospital Geral Clériston Andrade.

Segundo informações da Polícia Militar, o caso aconteceu, por volta das 16h, quando o Cicom/190 foi acionado após relatos de tiros. Testemunhas contaram ter ouvido dois disparos e visto pessoas correndo. O caso é investigado pela Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia. As informações são do Acorda Cidade.

