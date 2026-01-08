SURTO NA BAHIA
Seguranças de banco ficam feridos após homem tentar tomar arma
Suspeitos, que estariam em surto psicótico, também ficou ferido
Por Andrêzza Moura
Dois seguranças de uma agência da Caixa Econômica Federal ficaram feridos, na tarde desta quarta-feira, 7, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador, após um homem em aparente surto psicótico tentar tomar a arma de um deles. A ocorrência aconteceu na Rua Conselheiro Franco, no centro comercial da cidade.
Um dos seguranças foi baleado na perna e o outro sofreu ferimento de raspão na barriga. O homem também ficou ferido. Todos foram atendidos por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgância (SAMU) e levados ao Hospital Geral Clériston Andrade.
Leia Também:
Segundo informações da Polícia Militar, o caso aconteceu, por volta das 16h, quando o Cicom/190 foi acionado após relatos de tiros. Testemunhas contaram ter ouvido dois disparos e visto pessoas correndo. O caso é investigado pela Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia. As informações são do Acorda Cidade.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes