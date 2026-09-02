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AFASTAMENTO

Servidor do INSS é afastado por receber propina para fraudar perícias na Bahia

Afastamento foi determinado pela Polícia Federal

Edvaldo Sales
Por
Afastamento foi determinado pela Polícia Federal
Afastamento foi determinado pela Polícia Federal - Foto: Agência Brasil

Um servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspeito de participar de um esquema de fraudes previdenciárias na Bahia foi afastado cautelarmente pela Polícia Federal na terça-feira, 1º, durante a Operação Colina.

A investigação aponta que o servidor teria recebido dinheiro em troca de alterações irregulares nos sistemas do INSS. As mudanças estariam relacionadas à remarcação de perícias médicas e teriam permitido a manutenção indevida de benefícios previdenciários.

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A PF começou a apurar a partir da identificação de possíveis irregularidades no agendamento de perícias. Com o avanço das investigações, a polícia apontou a participação do servidor, que teria usado sistemas corporativos do instituto para realizar as alterações.

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A Justiça determinou, além do afastamento, que o investigado seja impedido imediatamente de acessar os sistemas e bancos de dados do INSS. Além disso, ele não poderá usar credenciais funcionais nem entrar nas sedes administrativas do instituto.

A decisão foi expedida pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia. O servidor é investigado pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações, corrupção passiva e associação criminosa.

A Polícia Federal não informou o valor das supostas vantagens financeiras recebidas pelo servidor nem quantos benefícios teriam sido mantidos irregularmente.

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brasil INSS polícia federal

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