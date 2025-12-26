Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Suspeito de estupro listado no Baralho do Crime Lilás é preso na Bahia

Indivíduo ocupava a posição de Rainha de Ouros no baralho da SSP-BA voltado ao combate à violência contra a mulher

Luan Julião

Por Luan Julião

26/12/2025 - 15:28 h
Daniel de Jesus Ribeiro
Daniel de Jesus Ribeiro -

Um homem apontado como integrante do Baralho do Crime Lilás, ferramenta criada pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) para intensificar a captura de suspeitos envolvidos em crimes de violência contra a mulher, foi preso na manhã desta sexta-feira, 26, em Feira de Santana.

O suspeito foi identificado como Daniel de Jesus Ribeiro, de 27 anos. Ele possuía mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de estupro. A captura foi realizada por policiais militares, que localizaram o homem em uma residência no bairro Campo Limpo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Desentendimento termina em assassinato no interior da Bahia
Dono de ferro-velho é encontrado morto na Bahia
Homem é encontrado morto com mãos e pés amarrados no Recôncavo Baiano

No Baralho do Crime Lilás, Daniel ocupava a posição de Rainha de Ouros. A iniciativa é uma extensão do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública, que divulga foragidos considerados de alta periculosidade na Bahia. A versão Lilás foi implementada recentemente com foco específico em crimes praticados contra mulheres, reunindo suspeitos com mandados judiciais em aberto por esse tipo de violência.

Após a prisão, o homem foi apresentado na Central de Flagrantes de Feira de Santana, onde permanecem sendo adotadas as medidas legais cabíveis

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Baralho do Crime Lilás estupro feira de santana prisão preventiva Segurança Pública da Bahia Violência contra a mulher

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Daniel de Jesus Ribeiro
Play

Vídeo: homem foge pelo telhado de órgão público em Salvador após furto

Daniel de Jesus Ribeiro
Play

Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

Daniel de Jesus Ribeiro
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Daniel de Jesus Ribeiro
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

x