Suspeito de estupro listado no Baralho do Crime Lilás é preso na Bahia

Daniel de Jesus Ribeiro - Foto: Divulgação / SSP-BA

Um homem apontado como integrante do Baralho do Crime Lilás, ferramenta criada pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) para intensificar a captura de suspeitos envolvidos em crimes de violência contra a mulher, foi preso na manhã desta sexta-feira, 26, em Feira de Santana.

O suspeito foi identificado como Daniel de Jesus Ribeiro, de 27 anos. Ele possuía mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de estupro. A captura foi realizada por policiais militares, que localizaram o homem em uma residência no bairro Campo Limpo.

No Baralho do Crime Lilás, Daniel ocupava a posição de Rainha de Ouros. A iniciativa é uma extensão do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública, que divulga foragidos considerados de alta periculosidade na Bahia. A versão Lilás foi implementada recentemente com foco específico em crimes praticados contra mulheres, reunindo suspeitos com mandados judiciais em aberto por esse tipo de violência.

Após a prisão, o homem foi apresentado na Central de Flagrantes de Feira de Santana, onde permanecem sendo adotadas as medidas legais cabíveis