POLÍCIA
VÍDEO: Colisão frontal entre carro e caminhão mata uma pessoa na BR116
Equipes dos Bombeiros e da DPT estiveram no local
Uma pessoa morreu após uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão na BR-116, em Tucano, no interior da Bahia, na manhã deste sábado, 17. O acidente ocorreu no km 301 da rodovia, a cerca de 256 quilômetros de Salvador.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos bateram de frente e, com o impacto, saíram da pista. Imagens registradas por pessoas que passavam pelo trecho mostram os veículos parados no acostamento.
Rodovia foi totalmente interditada
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Após a batida, equipes da PRF bloquearam completamente o tráfego no local. Testemunhas também acionaram o Corpo de Bombeiros e o Departamento de Polícia Técnica (DPT).
As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas, nem a identificação da vítima. De acordo com a PRF, a pista foi liberada por volta das 11h45.