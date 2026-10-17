Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

FATALIDADE NA BAHIA

Criança morre e outra é ferida durante troca de tiros em Eunápolis

Ambas foram atingidas por balas perdidas durante operação no extremo sul da Bahia

Carla Melo
Por
Cidade de Eunápolis, no Extremo Sul da Bahia
Cidade de Eunápolis, no Extremo Sul da Bahia - Foto: Divulgação | Wikipedia

Uma menina de 8 anos morreu após ser atingida por uma bala perdida na sexta-feira, 16, durante operação policial realizada na cidade de Eunápolis. Uma outra criança de 6 anos também foi ferida de raspão no braço.

De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia (PMBA), as crianças foram levadas e socorridas em uma unidade de saúde, mas a de 8 anos não resistiu aos ferimentos. A identidade das duas não foi revelada,

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Em nota, a PMBA informou que durante a ação em Eunápolis, indivíduos a bordo de um veículo de cor preta efetuaram disparos de arma de fogo contra as equipes de patrulhamento tático, dando início a uma troca de tiros. Parte dos suspeitos fugiu em direção a uma área de mata, enquanto os demais deixaram o local no veículo.

Leia Também:

SALVADOR

Terror na Boca do Rio: confronto deixa dois mortos e assusta moradores
Terror na Boca do Rio: confronto deixa dois mortos e assusta moradores imagem

DUPLO HOMICÍDIO

Dois homens são mortos a facadas durante briga na Bahia
Dois homens são mortos a facadas durante briga na Bahia imagem

VULGO BAMBY

Líder de organização criminosa em Maragogipe morre em confronto com a polícia
Líder de organização criminosa em Maragogipe morre em confronto com a polícia imagem

A PMBA informou que o caso está sendo registrado na delegacia da região, para adoção das medidas legais cabíveis.

“Paralelamente à investigação criminal, a Polícia Militar da Bahia promoverá, no âmbito de suas competências administrativas, a apuração das circunstâncias da ocorrência e da atuação dos policiais militares envolvidos, com o objetivo de esclarecer os fatos e identificar eventuais responsabilidades”, disse em nota.

Ônibus incendiados e protestos

Em protesto à morte da menina, populares incendiaram dois ônibus de passageiros e um de carga em um trecho da BR 101, em Eunápolis, na tarde de ontem, 16, até a madrugada deste sábado, 17.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal da Bahia, a pista ficou parcialmente interditada e segue aguardando o processo de rescaldo pela atuação do Corpo de Bombeiros. A via segue sinalizada e o trânsito segue pela via marginal.

Operação contra o tráfico

De acordo com informações da Polícia Civil da Bahia (PCBA), a operação de combate contra o tráfico foi realizada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Eunápolis (DRFR/Eunápolis), com apoio do Setor de Investigação da Delegacia Territorial de Eunápolis (DT/Eunápolis) e do 28º Batalhão da Polícia Militar (28º BPM/Eunápolis), na sexta-feira, 16, na cidade do extremo sul baiano.

Dois homens, de 37 e 27 anos, foram presos em flagrante. As prisões ocorreram nos bairros Pequi e Motor, respectivamente, durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão.

Durante as diligências, foram apreendidas porções de cocaína, crack e maconha, R$ 20 mil em espécie e dois aparelhos celulares. Os materiais foram encaminhados para perícia, e os suspeitos permanecem à disposição do Poder Judiciário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Morte policia

Relacionadas

Mais lidas