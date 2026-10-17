Criança morre e outra é ferida durante troca de tiros em Eunápolis

Uma menina de 8 anos morreu após ser atingida por uma bala perdida na sexta-feira, 16, durante operação policial realizada na cidade de Eunápolis. Uma outra criança de 6 anos também foi ferida de raspão no braço.

De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia (PMBA), as crianças foram levadas e socorridas em uma unidade de saúde, mas a de 8 anos não resistiu aos ferimentos. A identidade das duas não foi revelada,

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Em nota, a PMBA informou que durante a ação em Eunápolis, indivíduos a bordo de um veículo de cor preta efetuaram disparos de arma de fogo contra as equipes de patrulhamento tático, dando início a uma troca de tiros. Parte dos suspeitos fugiu em direção a uma área de mata, enquanto os demais deixaram o local no veículo.

A PMBA informou que o caso está sendo registrado na delegacia da região, para adoção das medidas legais cabíveis.

“Paralelamente à investigação criminal, a Polícia Militar da Bahia promoverá, no âmbito de suas competências administrativas, a apuração das circunstâncias da ocorrência e da atuação dos policiais militares envolvidos, com o objetivo de esclarecer os fatos e identificar eventuais responsabilidades”, disse em nota.

Ônibus incendiados e protestos

Em protesto à morte da menina, populares incendiaram dois ônibus de passageiros e um de carga em um trecho da BR 101, em Eunápolis, na tarde de ontem, 16, até a madrugada deste sábado, 17.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal da Bahia, a pista ficou parcialmente interditada e segue aguardando o processo de rescaldo pela atuação do Corpo de Bombeiros. A via segue sinalizada e o trânsito segue pela via marginal.

Operação contra o tráfico

De acordo com informações da Polícia Civil da Bahia (PCBA), a operação de combate contra o tráfico foi realizada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Eunápolis (DRFR/Eunápolis), com apoio do Setor de Investigação da Delegacia Territorial de Eunápolis (DT/Eunápolis) e do 28º Batalhão da Polícia Militar (28º BPM/Eunápolis), na sexta-feira, 16, na cidade do extremo sul baiano.

Dois homens, de 37 e 27 anos, foram presos em flagrante. As prisões ocorreram nos bairros Pequi e Motor, respectivamente, durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão.

Durante as diligências, foram apreendidas porções de cocaína, crack e maconha, R$ 20 mil em espécie e dois aparelhos celulares. Os materiais foram encaminhados para perícia, e os suspeitos permanecem à disposição do Poder Judiciário.