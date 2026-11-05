“A urna prestou no 1º turno”, ironiza Alcolumbre ao rebater Flávio Bolsonaro

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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), rebateu na quarta-feira, 4, os ataques do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) às urnas eletrônicas após ser derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições.

Em tom irônico durante discurso de cerca de oito minutos no plenário, Alcolumbre pontuou que o sistema eleitoral não foi questionado no primeiro turno, quando o PL elegeu uma expressiva bancada no Congresso e Flávio recebeu a maioria dos votos para a Presidência da República.

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"No primeiro turno, a urna eletrônica prestou. (...) Ela serviu para comemorar, no primeiro turno, uma eleição vitoriosa do adversário ao presidente Lula [Flávio Bolsonaro], que ganhou por mais de 2 milhões", disse.

"Quando abriu no segundo turno, não prestou mais a urna. O resultado valeu para o primeiro turno? Eu não achei um para dizer que estava errada desde o primeiro turno. Eu queria encontrar um pra dizer que só deu errado no segundo turno. Não! Ninguém fala mais nada", completou o senador.

O discurso ocorreu depois de Alcolumbre retirar da pauta a proposta de redução da maioridade penal.

O presidente do Senado justificou a decisão com um pedido do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para aguardar a conclusão da análise do tema pelos deputados.

Sem citar nomes, Alcolumbre também criticou políticos que, segundo ele, “conquistaram votos por meio de ofensas e ataques pessoais, em vez de apresentar propostas para os estados".

"E o pior de tudo isso é que, infelizmente, para a minha tristeza e de milhões de pessoas, ganharam as eleições", disse.