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CORRIDA ELEITORAL

Agendas na Bahia: onde estarão os candidatos ao governo nesta 6ª

Postulantes ao Palácio de Ondina chegam ao sexto dia oficial da campanha

Yuri Abreu
Por
Candidatos ao governo da Bahia tem sexto dia de agenda oficial
Candidatos ao governo da Bahia tem sexto dia de agenda oficial - Foto: Reprodução | Freepik
Eleições 2026

Os candidatos ao governo da Bahia chegam, nesta sexta-feira, 21, ao sexto dia da campanha oficial na disputa pela vaga ao Palácio de Ondina, nas eleições de outubro.

A agenda está concentrada em atividades externas, reuniões com aliados e gravações de propaganda eleitoral.

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Confira as agendas:

Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

  • 07h30 - Carreata em Tucano
  • 10h - Caminhada em Araci

Tarde

  • 13h - Carreata em Teofilândia
  • 15h - Ato em Barrocas
  • 17h - Ato em Serrinha

Noite

  • 19h - Comício em Conceição do Coité

ACM Neto (União)

Manhã

  • Reunião com lideranças políticas de diversas cidades da Bahia

Tarde

  • Participa da 15ª Festa do Café Conilon, em Itabela

Noite

  • 18h - participa de comício em Ilhéus

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APORTE

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Ronaldo Mansur (PSOL)

Manhã

  • Gravação de TV e Rádio

Tarde

  • Gravação de TV e Rádio

Noite

  • Reunião em Alagoinhas com lideranças

José Estvêvão (DC)

  • Planfletagem na estação rodoviária de Salvador

Veja o tempo de TV e rádio dos candidatos ao governo da Bahia

O Tribunal Regional da Bahia (TRE-BA) divulgou nesta quinta-feira, 20, como será a divisão das inserções de rádio e televisão dos candidatos ao Governo da Bahia em 2026.

Conforme os cálculos feitos pelo TRE-BA, ACM Neto (União Brasil) terá mais tempo que o seu principal adversário na disputa, o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Ronaldo Mansur (PSOL) terá o menor tempo entre os postulantes ao Palácio de Ondina. Aroldo Félix (UP), José Estêvão (DC) e Maria Bona (PCO) não terão inserções porque seus partidos não têm representatividade na Câmara dos Deputados.

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