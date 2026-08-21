CORRIDA ELEITORAL
Agendas na Bahia: onde estarão os candidatos ao governo nesta 6ª
Postulantes ao Palácio de Ondina chegam ao sexto dia oficial da campanha
Os candidatos ao governo da Bahia chegam, nesta sexta-feira, 21, ao sexto dia da campanha oficial na disputa pela vaga ao Palácio de Ondina, nas eleições de outubro.
A agenda está concentrada em atividades externas, reuniões com aliados e gravações de propaganda eleitoral.
Confira as agendas:
Jerônimo Rodrigues (PT)
Manhã
- 07h30 - Carreata em Tucano
- 10h - Caminhada em Araci
Tarde
- 13h - Carreata em Teofilândia
- 15h - Ato em Barrocas
- 17h - Ato em Serrinha
Noite
- 19h - Comício em Conceição do Coité
ACM Neto (União)
Manhã
- Reunião com lideranças políticas de diversas cidades da Bahia
Tarde
- Participa da 15ª Festa do Café Conilon, em Itabela
Noite
- 18h - participa de comício em Ilhéus
Leia Também:
Ronaldo Mansur (PSOL)
Manhã
- Gravação de TV e Rádio
Tarde
- Gravação de TV e Rádio
Noite
- Reunião em Alagoinhas com lideranças
José Estvêvão (DC)
- Planfletagem na estação rodoviária de Salvador
Veja o tempo de TV e rádio dos candidatos ao governo da Bahia
O Tribunal Regional da Bahia (TRE-BA) divulgou nesta quinta-feira, 20, como será a divisão das inserções de rádio e televisão dos candidatos ao Governo da Bahia em 2026.
Conforme os cálculos feitos pelo TRE-BA, ACM Neto (União Brasil) terá mais tempo que o seu principal adversário na disputa, o governador Jerônimo Rodrigues (PT).
Ronaldo Mansur (PSOL) terá o menor tempo entre os postulantes ao Palácio de Ondina. Aroldo Félix (UP), José Estêvão (DC) e Maria Bona (PCO) não terão inserções porque seus partidos não têm representatividade na Câmara dos Deputados.