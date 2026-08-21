Agendas na Bahia: onde estarão os candidatos ao governo nesta 6ª

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Os candidatos ao governo da Bahia chegam, nesta sexta-feira, 21, ao sexto dia da campanha oficial na disputa pela vaga ao Palácio de Ondina, nas eleições de outubro.

A agenda está concentrada em atividades externas, reuniões com aliados e gravações de propaganda eleitoral.

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Confira as agendas:

Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

07h30 - Carreata em Tucano

10h - Caminhada em Araci

Tarde

13h - Carreata em Teofilândia

15h - Ato em Barrocas

17h - Ato em Serrinha

Noite

19h - Comício em Conceição do Coité

ACM Neto (União)

Manhã

Reunião com lideranças políticas de diversas cidades da Bahia

Tarde

Participa da 15ª Festa do Café Conilon, em Itabela

Noite

18h - participa de comício em Ilhéus

Ronaldo Mansur (PSOL)

Manhã

Gravação de TV e Rádio

Tarde

Gravação de TV e Rádio

Noite

Reunião em Alagoinhas com lideranças

José Estvêvão (DC)

Planfletagem na estação rodoviária de Salvador

Veja o tempo de TV e rádio dos candidatos ao governo da Bahia

O Tribunal Regional da Bahia (TRE-BA) divulgou nesta quinta-feira, 20, como será a divisão das inserções de rádio e televisão dos candidatos ao Governo da Bahia em 2026.

Conforme os cálculos feitos pelo TRE-BA, ACM Neto (União Brasil) terá mais tempo que o seu principal adversário na disputa, o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Ronaldo Mansur (PSOL) terá o menor tempo entre os postulantes ao Palácio de Ondina. Aroldo Félix (UP), José Estêvão (DC) e Maria Bona (PCO) não terão inserções porque seus partidos não têm representatividade na Câmara dos Deputados.

